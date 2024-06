LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat seine neueste Plattform 'MELD' in Zusammenarbeit mit SNP, einem weltweit führenden Anbieter von Software für die Verwaltung von komplexen digitalen Datentransformationsprozessen, auf den Markt gebracht. Sie dient der schnellen und zuverlässigen Abwicklung von Mergern, Akquisitionen und Veräußerungen und beschleunigt die Datenintegration und Prozessharmonisierung der Kunden.

Unternehmen, die derartige Projekte durchführen, benötigen schnelle, schlanke und kosteneffektive Lösungen. Diese dienen der Konsolidierung, der Prozessintegration und den technologischen Anforderungen, die typisch sind für Veräußerungs- und Mergerszenarien und die ein reibungsloses Datenmanagement ohne eine Unterbrechung des Geschäfts ermöglichen. MELD geht diese Herausforderungen an mit einem integrierten Rahmenwerk für die innovative Entdeckung von Daten und deren Management sowie eine beschleunigte, kosteneffiziente Implementierung. So können Unternehmen ihren Geschäftswert ohne Unterbrechung der Geschäftstätigkeit maximieren.

Vineet Moroney, SVP and Global Head von Enterprise Applications, LTIMindtree sagte: "Dank unserer Erfahrungen mit der Bereitstellung von SAP konnten wir die MELD-Plattform gemeinsam mit SNP entwickeln. So können wir eine schnellere Entdeckung, ein zuverlässiges Datenmanagement, erweitertes Testen und eine risikofreie Bereitstellung bieten. Diese Plattform hilft Unternehmen, Wiederholungen zu vermeiden und sie minimiert die Auswirkungen der Veränderung, führt zu optimierten Anpassungen und einer Beschleunigung der erhofften Wertsteigerung, um so die angestrebten Geschäftsziele schneller zu erreichen."

Camilla Dahlen, President and Managing Director, SNP North America sagte: "Wir freuen uns, mit LTIMindtree im Bereich M&A und Veräußerungen zusammenzuarbeiten, wo wir uns auf die Abtrennung und Migration der Daten des zu akquirierenden oder zu veräußernden Unternehmens spezialisiert haben. Wir bauen dabei auf unsere Softwareautomatisierungsplattform CrystalBridge® und unsere Erfahrung mit mehr als 1.300 Projekten in 29 Branchen. SNP sichert einen schnellen, kosteneffizienten Zugriff auf Daten, sodass Unterbrechungen minimiert werden und Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Leistung schnell zu verbessern sowie ihr Wachstum und ihre Gewinne zu steigern."

Diese integrierte Plattform von LTIMindtree und SNP ist bei Akquisitionen und Veräußerungen besonders interessant für Kunden aus der Fertigung, dem Konsumproduktbereich, Technologie Service sowie dem Segment Energie Versorger. Die Plattform bietet ein umfassendes Set an Lösungen für SAP-Projekte im Kontext mit M&A, um Daten schnell und risikofrei auf die Zielarchitektur zu übertragen.

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das es Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologie-Know-how ein, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 81.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern getragen und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Veränderungen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

SNP (ticker: SHF.DE) hilft Unternehmen weltweit, das Potenzial ihrer Daten voll auszuschöpfen und ihre ganz individuelle Reise in die digitale Zukunft zu gestalten. SNP's Data Excellence Platform CrystalBridge und die BLUEFIELD Methode haben in der Branche einen umfassenden Standard gesetzt, um SAP-Systeme schnell und sicher zu modernisieren und datenbasierte Innovationen in der Cloud zu generieren.

Das Unternehmen unterstützt weltweit 3.000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen und verschiedener Größe. Dazu gehören 20 aus dem DAX 40 und 103 aus dem Fortune 500. Die SNP Group beschäftigt an 35 Standorten in 15 Ländern weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Heidelberg und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von EUR 203,4 Millionen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.snpgroup.com.

