Luxemburg (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen startet beispiellose Initiativen vom 12. bis zum 18. Juni, um finanzielle Möglichkeiten und Karriereunterstützung für angehenden Webcam-Models zu bieten.LiveJasmin, die führende Premium- und preisgekrönte Erwachsenen-Streaming-Plattform und eine der meistbesuchten Websites weltweit, kündigt heute auf www.cammodelday.com Angebote und Initiativen für die Webcam-Model-Community anlässlich des Internationalen Tags des Webcam-Modells an. Dieser Feiertag wurde letztes Jahr am 15. Juni von LiveJasmin eingeführt und ist der Feier von Webcam-Modellen aus aller Welt gewidmet sowie der Schaffung einer Bewegung um die positive Auswirkung, die dieser Beruf auf Modelle und Mitglieder weltweit hat.Laut einer aktuellen LiveJasmin-Studie in den USA suchen viele Frauen nach erfüllenderen Karrierewegen als traditionelle Jobs bieten können und möchten in den Beruf des Webcam-Modellings einsteigen:- 63 % fühlen sich durch einen traditionellen Job nicht finanziell abgesichert- 75 % verdienen in einem traditionellen Job weniger als 5000 $ pro Monat, und die meisten streben ein monatliches Einkommen von irgendwo zwischen 5000 $ und 10.000 $ an.- 70 % wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit und flexible Arbeitszeiten, und 81 % möchten ihr eigener Chef sein, alles Elemente, die ein Job als Webcam-Modell bieten kann.- 60 % würden Webcam-Modelle werden, wenn dies finanzielle Stabilität bedeuten würde.- Die meisten Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass Webcam-Modelle nur zwischen 51.000 $ und 100.000 $ pro Jahr verdienen, aber die Realität ist, dass sie auf LiveJasmin mehr als 250.000 $ verdienen können, wobei viele sogar über 1 Million $ erreichen.- 84 % haben eine positive oder neutrale Sicht auf die Webcam-Modellindustrie.Angesichts dieser Erkenntnisse und der Fortsetzung ihrer Initiativen zur Förderung von Empowerment und finanzieller Unabhängigkeit nutzt LiveJasmin den Internationalen Tag des Webcam-Modells, um die Top Model Academy zu starten. Dieses personalisierte Mentorenprogramm bietet garantierte Einnahmen und leitet die Modelle, die der Plattform beitreten, an, um ihr Einkommen weiter zu maximieren.Jeder aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz, Australien und Kanada, der sich vom 12. bis 18. Juni als Modell auf LiveJasmin anmeldet und die Anforderungen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfüllt, profitiert von:- Garantiertes Einkommen für 3 Perioden (jeweils 2 Wochen), was sich auf mehr als 6000 $ pro Monat und mindestens 9000 $ über 6 Wochen summiert.- Eine weitere Chance, ihre Einnahmen mit einem 100 %igen Willkommensbonus zu verdoppeln.Dieses beispiellose Angebot soll den Beginn der Laufbahn eines Modells auf der Plattform unterstützen und ist nur der Anfang."Unser Ziel ist es, Webam-Models zu befähigen, ihr volles Potenzial zu erreichen, und unsere vielen Millionäre sind ein weiterer Beleg dafür", sagte Zsolt Theiss-Balazs, Chief Product Officer von LiveJasmin."Dank des Cammings verdiene ich jetzt mehr, als ich mir jemals hätte vorstellen können!" - LiveJasmin-Modell ElizaBursetBereit, Ihren Weg zu beginnen? Um mehr über LiveJasmin und den International Cam Model Day zu erfahren, besuchen Sie www.cammodelday.com