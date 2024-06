In diesem Video diskutieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Andreas Lipkow (comdirect) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten. Trotz relativer Ruhe gibt es spannende Themen wie die GameStop-Aktien, NVIDIA und die Zinsen. Die EZB hat die Zinsen gesenkt, in den USA rückt nach guten Jobdaten die Zinswende weiter nach hinten. Und was steckt hinter dem Flash Crash bei Berkshire Hathaway und Barry Gold?