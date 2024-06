Auszeichnung für die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, IT-Leistung, Anwendungs- und Servicemanagement, Cybersicherheit, Datenmanagement und Prozessoptimierung

SAN ANTONIO, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) - das führende Unternehmen für End-to-End-, hybride Multi-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Rackspace im Frost Radar für Healthcare Enterprise Cloud Managed Service Provider, 2024, als "führend" eingestuft wird. Frost & Sullivan untersuchte weltweit über 150 Anbieter von Managed Cloud Services und wählte 13 Unternehmen aufgrund ihres Wachstumspotenzials und ihrer Innovationskraft in der Branche der Managed Cloud Services für Unternehmen im Gesundheitswesen aus. Die 13 ausgewählten Unternehmen wurden in den Frost Radar aufgenommen und für ihr Angebot an erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, IT-Performance, Anwendungs- und Servicemanagement, Cybersicherheit, Datenmanagement und Prozessoptimierung ausgezeichnet.



"Rackspace Technology hebt sich in unserem Bereich durch unsere umfassende Erfahrung als Enterprise Cloud Managed Services Provider ab. Unsere Private Cloud für das Gesundheitswesen bietet zum Beispiel eine sichere Umgebung für die Speicherung, Verarbeitung, gemeinsame Nutzung und Analyse klinischer Daten", so Brian Lillie, President of Private Cloud bei Rackspace Technology. "Unser Engagement, die am besten geeignete private oder öffentliche Cloud für bestimmte Arbeitslasten zu finden, unterscheidet uns von anderen. Wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, schätzen wir die Beziehungen, die wir pflegen, sehr und sind voll und ganz in ihren Erfolg investiert."

Der "Frost Radar"-Bericht stellt fest, dass Rackspace Technology einen guten Ruf für verwaltete Cloud-Services genießt, indem es Lösungen über mehrere Cloud-Anbieter hinweg anbietet und es den Kunden ermöglicht, die besten Plattformen für ihre Bedürfnisse zu wählen. Kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Edge-Computing und Cybersicherheit sind unerlässlich, um in der Tech-Branche die Nase vorn zu haben. Rackspace Technology ist als vertrauenswürdiger White-Label-Anbieter für Unternehmens-Clouds bekannt und wird von Unternehmen und Organisationen des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt für die Ausführung geschäftskritischer Anwendungen wie Epic in der Cloud genutzt. Mit der weltweit zunehmenden Akzeptanz von Cloud-Services hat Rackspace Technology Wachstumschancen durch die Diversifizierung in aufstrebende Technologien und Märkte und die Bildung von Partnerschaften mit großen Cloud-Anbietern und anderen Technologieunternehmen, um sein Serviceangebot zu erweitern. Rackspace Healthcare Cloud ermöglicht die sichere Speicherung, Verarbeitung, Freigabe und Analyse von klinischen Daten, wobei Technologieexperten bei der Auswahl der besten Cloud-Optionen helfen.

Im Jahr 2023 brachte Rackspace Technology mehrere neue Angebote auf den Markt, die im "Frost Radar"-Bericht gewürdigt wurden, darunter:

Im Oktober 2023 brachte Rackspace Technology Rackspace Managed Cloud (RMC) auf den Markt, einen umfassenden Service zur Verwaltung von Cloud-Umgebungen in AWS, Azure, Google Cloud, Rackspace Private Cloud und lokaler Infrastruktur.

Im September 2023 stellte Rackspace Intelligent Co-workers for the Enterprise (ICE) vor, ein generatives KI-System für Unternehmensanwendungen.

Im August 2023 führte Rackspace in Zusammenarbeit mit Dell Technologies und NVIDIA AI eine gehostete private Cloud-Architektur für generative KI-Lösungen ein.

Im November 2023 erhielt Rackspace den IoT Innovators Award von CRN für seinen Beitrag zur Datenrevolution in der realen Welt. Rackspace Technology unterhält strategische Partnerschaften.

