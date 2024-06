Lange Zeit kannte die Aktie (9,24 US-Dollar; VGG0457F1071) von Arcos Dorados, des größten unabhängigen McDonald's-Franchisenehmers in Lateinamerika, nur den Weg nach oben. Ende Januar lag das Hoch noch bei 13,10 Dollar, bevor enttäuschende Q1-Ergebnisse am 15.5. das Papier weiter nachgeben ließen. Noch erkennen wir keine Bodenbildung, obwohl der Rückgang sich nach ca. vier Monaten bereits auf rd. 30% summiert. Fundamental bleiben die grundsätzlichen Treiber des Fast Food-Geschäfts intakt. Dazu zählen das Plus bei den digitalen Umsätzen (App-Bestellungen, Selbstbedienungsterminals) um 30% sowie die um 14% gestiegenen Essenslieferungen und Bestellungen aus dem Fahrzeug. Weiterhin belastend wirkte jedoch die teils sehr starke Inflation in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...