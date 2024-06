Canada Nickel bohrt erneut erfolgreich und die Bohrung 2024 vergrößert den mineralisierten Fußabdruck um 50 % auf 1,2 Kilometer Länge und bis zu 700 Meter Breite. Hannan Metals beabsichtigt die Durchführung einer Privatplatzierung. Ungefähr 7,143 Millionen Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 C$ sollen ausgegeben werden. Unternehmen im Überblick: Hannan Metals Ltd. ? https://www.hannanmetals.com/ ISIN: CA4105841064 , WKN: A2DJ8Y , FRA: C8MQ.F , TSX: HAN.TO Weitere Videos von Hannan Metals Ltd. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/hannan-metals-ltd/ Canada Nickel Company Inc. ? https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Silber Silver Nickel Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV