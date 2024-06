© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Die Aktie des Cloud-Anbieters ist am Dienstagabend auf ein neues Allzeithoch geklettert, nachdem das Unternehmen seinen Quartalsbericht vorgestellt hatte.Anleger des SAP-Konkurrenten und Cloud-Dienstleisters Oracle hatten am späten Dienstagabend Grund zum Jubeln: Die Aktie des Unternehmens ist in der US-Nachbörse kräftig gestiegen und auf ein neues Allzeithoch geklettert. Grund für die starken Kursgewinne im erweiterten Handel sind die von Oracle vorgestellten Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal beziehungsweise der Ausblick auf das, was Anleger in den kommenden Quartalen zu erwarten haben. Erwartungen für das abgelaufene Quartal verfehlt ... Die Zahlen für die zurückliegenden drei …