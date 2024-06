© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Wie erwartet, verbleibt der Zinssatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Aktienmärkte setzen ihre daraufhin Rallye fort. Wird es 2024 nur eine Zinssenkung geben?Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins zum siebten Mal in Folge unverändert gelassen. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie die Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Gleichzeitig korrigieren viele Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Zinssenkungsprognosen für das laufende Jahr. Die Zielrate (terminal rate) der Fed liegt mit 5,1 Prozent nun nur eine Zinssenkung vom aktuellen Niveau entfernt. Waren die Notenbanker im März noch von 3 Zinssenkungen für 2024 ausgegangen, wird jetzt also …