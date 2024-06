Der European Opportunities Fund II von NorthWall Capital zieht globale institutionelle Investoren an, übertrifft das Ziel und verdoppelt die Größe des Vorgängerfonds

NorthWall Capital ("NorthWall"), ein führendes Kreditinvestmentunternehmen, das private Kapitallösungen für Geschäftspartner in Westeuropa anbietet, gibt heute den Abschluss seines Flaggschiffs NorthWall European Opportunities Fund II und der zugehörigen Vehikel ("NWEOF II" oder "der Fonds") bekannt, für den Investoren mehr als 640 Mio. Euro bereitstellten.

Der Fonds und die zugehörigen Vehikel übertrafen das Ziel von 500 Mio. Euro, erhielten starke Unterstützung von neuen und bestehenden globalen institutionellen Anlegern und übertrafen die Größe seines Vorgängers, NorthWall European Opportunities Fund I ("NWEOF I"), um mehr als das Doppelte.

Der Strategie European Opportunities Fonds von NorthWall, der 2017 gegründet wurde, investiert in ein breites Spektrum an opportunistischen Privatkrediten in Europa, indem er skalierbare Privatkapitallösungen für Kontrahenten in Westeuropa anbietet. Der systematische Beschaffungsansatz von NorthWall in Verbindung mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen ermöglicht es dem Unternehmen, Gelegenheiten zu strukturieren, die einen starken Schutz vor Verlusten bieten und gleichzeitig unkorrelierte Erträge anstreben. Die Strategie sieht auch taktische Allokationen in Bereichen vor, in denen es zu Verwerfungen kommt, und hat erfolgreich an den Verwerfungen bei den durch Vermögenswerte gesicherten Möglichkeiten teilgenommen.

Vor dem endgültigen Abschluss war NWEOF II bereits in erheblichem Umfang eingesetzt und hatte 60 seines Kapitals für 14 Transaktionen in fünf westeuropäischen Ländern gebunden.

Der Fonds erhielt Kapitalzusagen von institutionellen Anlegern aus der ganzen Welt, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, große institutionelle Single- und Multi-Family-Offices und Privatbanken aus Europa, Nordamerika und APAC. Der Fonds erhielt starke Unterstützung von einem großen US-amerikanischen Berater und einem australischen Rentenfonds.

Die Direktoren des Unternehmens investieren seit fast 20 Jahren in europäische Privatkredite, und das NorthWall-Team hat bis heute über 1,0 Mrd. Euro in die europäische Opportunistic-Credit-Strategie investiert. Zusätzlich zu den Flaggschiff-Fonds verfügt das Unternehmen über umfassende Erfahrung in den Bereichen Legal Assets, Asset-Backed und Senior Lending.

Fabian Chrobog, Gründer und Chief Investment Officer von NorthWall Capital, sagte: "Wir fühlen uns geehrt durch den Erfolg des Fundraisings für NWEOF II und möchten unseren bestehenden und neuen Investoren weltweit für ihre Partnerschaft danken. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Anlegern skalierbare Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die attraktive risikobereinigte Renditen erwirtschaften, und gleichzeitig ein zuverlässiger Partner für unsere Geschäftspartner zu sein. Wir sehen nach wie vor eine der interessantesten Gelegenheiten, die sich im europäischen Kreditgeschäft in der jüngeren Geschichte ergeben haben, und wir werden NorthWall weiterhin so skalieren, dass wir uns auf die Bereiche konzentrieren können, in denen es zu Störungen kommt. Ich möchte auch dem NorthWall-Team gratulieren und danken, das unermüdlich daran gearbeitet hat, die besten Ergebnisse für unsere Interessengruppen zu erzielen."

Über NorthWall Capital

NorthWall Capital ist ein in London ansässiges Kreditinvestitionsunternehmen, das private Kapitallösungen für Gegenparteien in Westeuropa anbietet. Das Unternehmen verwaltet im Auftrag globaler institutioneller Anleger ein Volumen von 1,5 Mrd. Euro in langlaufenden Fonds, die darauf abzielen, auf den westeuropäischen Kreditmärkten attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.northwallcap.com.

