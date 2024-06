RegenLab, ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung patentierter medizinischer Geräte für die Zell- und Gewebezüchtung spezialisiert hat, wurde von der Europäischen Investitionsbank (EIB) im European Convention Center in Luxemburg mit dem "Innovation Champion Award" ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240611729903/de/

RegenLab France receives prestigious EU-EIB Innovation Champion Award. Antoine Turzi, CEO and Founder of RegenLab, pictured between two officials of the European Investment Bank. (Photo: Business Wire)

Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt das Engagement von RegenLab France für "Reshoring" durch die Errichtung einer hochmodernen Biotechnologie-Fabrik in Paris-Saclay und seine Innovation, den REGENMATRIX® PRP-HA. Dieses Produkt der nächsten Generation kombiniert plättchenreiches Plasma (PRP) mit vernetzter Hyaluronsäure (HA) in einem einzigen Röhrchen und wurde speziell für die Bedürfnisse von Patienten mit fortgeschrittener Kniearthrose Grad III-IV entwickelt. Derzeit läuft eine klinische Studie in 16 Universitätskliniken in ganz Frankreich, um die Wirksamkeit und Sicherheit dieser bahnbrechenden Behandlung nachzuweisen.

"Wir fühlen uns geehrt und sind hocherfreut, diese Auszeichnung von der Europäischen Investitionsbank zu erhalten", sagte Antoine Turzi, Gründer und CEO von RegenLab France. "Mit dieser Anerkennung werden die erfolgreiche Fertigstellung unserer französischen Fabrik und unsere laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen gewürdigt. Unser Ziel ist es, innovative Zelltherapien zu entwickeln und das Wohlergehen der Patienten zu verbessern, während wir gleichzeitig die Wiederansiedlung der Industrie in Frankreich unterstützen

Der Erfolg von RegenLab unterstreicht nicht nur sein Engagement für die Förderung der medizinischen Wissenschaft, sondern auch die zentrale Rolle der EIB bei der Förderung von Innovationen, deren nachhaltigem Wachstum in ganz Europa und ihrer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit.

Über RegenLab

RegenLab France mit Sitz in Paris Saclay ist ein Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von medizinischen Geräten für die Gewebezüchtung spezialisiert hat und über 100 Patente besitzt. Die Lösungen des Unternehmens werden in mehr als 90 Ländern vermarktet. Die Kerntechnologie des Unternehmens ist die Herstellung medizinischer Geräte für autologes plättchenreiches Plasma (PRP) und Tissue Engineering, bei denen patienteneigene Zellen und Blutplättchen in Gewebeläsionen injiziert werden, um die Gewebeheilung zu stimulieren. Die Marken RegenKit, CellularMatrix ... sind mit der CE-Kennzeichnung EU-MDR 2017/745 versehen und von der US-FDA, der CFDA und weltweiten Aufsichtsbehörden zugelassen; sie werden routinemäßig für die Behandlung einer Vielzahl von Indikationen eingesetzt, darunter Gelenkarthrose, Tendinopathien, Frauengesundheit und Dermoästhetik. Die medizinischen Geräte des Unternehmens werden auch in den Werken in Le Mont-sur-Lausanne (Schweiz) und New York (USA) hergestellt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240611729903/de/

Contacts:

RegenLab France SAS +33 1 77 44 60 60 info@regenlab.com

Antoine Turzi C.E.O.

Hubert de Pombriant I General Manager

Jean-Marc Biscarrat Chief Financial Officer