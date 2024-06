An der Börse ging es am gestrigen Dienstag munter weiter und über Langeweile konnten die Anlegerinnen und Anleger wahrlich nicht klagen. Leider ging es aber längst nicht überall in die richtige Richtung und mancher Kurssprung folgte auf vorherige Abschläge, die noch sehr viel deutlicher ausfielen.Genau dieses Szenario ließ sich bei Gamestop (US36467W1099) beobachten. Die Meme-Aktie legte gestern zwar um beeindruckende 22,8 Prozent zu. Ruft man sich allerdings die Verluste von etwa 40 Prozent aus der vergangenen Woche ins Gedächtnis, sieht das ...

