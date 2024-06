Taipei (ots/PRNewswire) -Keine größeren Risiken festgestellt, proaktive Bemühungen zur Abdeckung des globalen Fußabdrucks in diesem JahrDie Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) hat unabhängige Prüfungen durch Dritte an acht großen Produktionsstandorten in China und Indien abgeschlossen und ergreift damit als weltgrößter Dienstleister in der Elektronikfertigung Maßnahmen zur Stärkung der Nachhaltigkeit in seinen Betrieben und dient als globales Best-Practice-Modell.Die Ergebnisse bestätigen die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. In den untersuchten Bereichen, einschließlich Arbeit, Umwelt, Unternehmensethik, Lieferkettenmanagement und Managementsysteme, wurden keine größeren versteckten Risiken festgestellt.Der Nachhaltigkeitsausschuss von Foxconn schärft proaktiv das Bewusstsein für eine nachhaltige und solide Unternehmensführung innerhalb der weltweiten Aktivitäten des Konzerns. Er hat Ende letzten Jahres ein Verfahren eingeleitet, um unabhängige Dritte zur Prüfung von Hochschulen einzuladen. Nachdem die Betriebe in China und Indien ihre Audits in dieser Runde abgeschlossen haben, ist die nächste Reihe von Audits durch Dritte in Planung. In diesem Jahr werden Risikobewertungen an Standorten in Südostasien, Europa und den Vereinigten Staaten durchgeführt, um die wichtigsten Geschäftsbereiche für die Prüfung zu ermitteln.In der jüngsten Runde wurden die Audits von BSI (https://www.bsigroup.com/en-GB/) und LRQA (https://www.lrqa.com/en-gb/) (ehemals ELEVATE) durchgeführt. Sie dauerten sechs Monate und betrafen Betriebe in Zhengzhou, Chengdu, Guanlan und Hengyang in China sowie Andhra Pradesh und Tamil Nadu in Indien. Die Prüfungen betrafen mehr als 200.000 Beschäftigte.Das 18-köpfige Auditorenteam konzentrierte sich auf Arbeitsrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Umwelt, Lieferantenmanagement und verwandte Themen. Geprüft wurden die Verwaltungsverfahren, die Aufbewahrung der Dokumente und die Umsetzung in jedem der Bereiche. Mehr als 900 Stellen wurden stichprobenartig überprüft, und es wurden Einzel- und Gruppengespräche mit direkten und indirekten Mitarbeitern geführt.Bei dieser Prüfung übernahm China den in der Elektronikindustrie üblichen Standard RBA VAP 7.1. Indien übernahm den Standard ERSA 3.0, der verschiedene Branchen einschließlich der Elektronikindustrie umfasst. In den untersuchten Bereichen, einschließlich Zwangsarbeit, Umwelt, Unternehmensethik, Lieferkettenmanagement und Managementsysteme, wurden keine größeren versteckten Risiken festgestellt. Es wurden jedoch insgesamt 144 Mängel festgestellt, vor allem in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit sowie Arbeitsbedingungen. Unter der Leitung des ESG-Teams von Foxconn hat die Gruppe 49 dieser Punkte verbessert, während die übrigen verfolgt und korrigiert werden. Sporadische Probleme in anderen Bereichen wie Umwelt, Ethik und Lieferkettenmanagement werden ebenfalls verbessert.Weitere Informationen zu Foxconn finden Sie hier (https://www.foxconn.com/en-us).View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hon-hai-technology-group-foxconn-starkt-nachhaltigkeit-mit-unabhangigen-audits-an-8-produktionsstandorten-302171217.htmlPressekontakt:Jimmy Huang,stellvertretender Pressesprecher,media@foxconn.comOriginal-Content von: Hon Hai Technology Group (Foxconn), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100098501/100920473