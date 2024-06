Heute gaben die Global Cyber Alliance und Amazon den Start von CyberFlex bekannt, einer Website, die 18- bis 25-Jährigen hilft, Betrug und Cyberkriminalität zu vermeiden. CyberFlex enthält gezielte Informationen, einschließlich kostenloser Tools, interaktiver Leitfäden und SMS-Warnungen zur Vorbeugung, Abschwächung, Meldung und Wiederherstellung von Betrug und anderen Cyberrisiken. CyberFlex zielt darauf ab, das Bewusstsein zu schärfen, die Einstellung zu Online-Risiken zu ändern und junge Erwachsene in einfachen Schritten dabei zu unterstützen, sich selbst zu schützen und ihre Erfahrungen zu teilen.

Die Themen, Inhalte und Botschaften von CyberFlex, die auf der Grundlage von Erkenntnissen einer weltweiten Gruppe junger Berater entwickelt wurden, sind speziell auf die 18- bis 25-Jährigen zugeschnitten und werden über die von ihnen genutzten Plattformen verbreitet. Gleichgesinnte Organisationen sind eingeladen, CyberFlex zu unterstützen, zu fördern und zu nutzen.

"Wir gehen davon aus, dass "Digital Natives" Betrug und Risiken im Internet vermeiden können, aber die Daten zeigen das Gegenteil. Stattdessen sind sie ein wachsendes Ziel für Cyberkriminelle. CyberFlex holt sie dort ab, wo sie online leben, und stellt wertvolle Ressourcen zur Verfügung, um ein vertrauenswürdigeres Internet aufzubauen", sagte Brian Cute, Chief Operating Officer von GCA.

"Betrüger, die versuchen, sich als vertrauenswürdige Marken auszugeben, gefährden Verbraucher aller Altersgruppen", sagte Scott Knapp, Director of Worldwide Buyer Risk Prevention bei Amazon. "Amazon setzt sich für den Schutz der Verbraucher vor Betrug ein und ist stolz darauf, seine Zusammenarbeit mit der Global Cyber Alliance fortzusetzen, um jungen Erwachsenen zu helfen, Betrug zu erkennen, zu vermeiden und zu melden. Betrüger nutzen überzeugende Taktiken, um die Menschen in die Falle zu locken. Deshalb ist die Aufklärung über die Vermeidung von Betrug entscheidend für den Schutz der Verbraucher."

Eine globale, gemeinschaftliche Anstrengung

CyberFlex baut auf einer Zusammenarbeit von GCA mit Amazon auf, um die Verbraucheraufklärung zur Bekämpfung von Betrug unter jungen Internetnutzern weltweit zu fördern.

Wir haben Umfragen, Fokusgruppen und unabhängige Forschungen zu Gewohnheiten, Risikowahrnehmung, Bewusstsein, Wissen und persönlichen Erfahrungen mit Betrug durchgeführt. Wir haben herausgefunden, dass junge Erwachsene trotz ihrer Online-Erfahrung sehr anfällig für Betrügereien in Bezug auf Identität, Investitionen, Kryptowährungen und andere Bedrohungen sind. Die Daten zeigten und bestätigten, dass junge Erwachsene übermütig sind, durch Betrug verwirrt werden, Vorfälle nicht melden und sich zunehmend Sorgen um ihre Privatsphäre machen.

GCA und Amazon werden am 18. und 26. Juni Webinare mit Endnutzern und Industriepartnern veranstalten, und eine japanische Version von CyberFlex wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Organisationen, die an einer Unterstützung interessiert sind, werden gebeten, sich mit der GCA in Verbindung zu setzen.

Über die GCA

Die Global Cyber Alliance (GCA) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Aufbau von Gemeinschaften widmet, um Tools, Dienste und Programme zur Gewährleistung der Cybersicherheit auf globaler Ebene bereitzustellen. Wir erreichen dies auf dreierlei Weise: durch die Zusammenarbeit mit Gemeinschaften, durch die Einbindung von Infrastruktureigentümern und -betreibern und durch die Förderung strategischer Mobilisierungen für kollektive Maßnahmen zur Cybersicherheit.

