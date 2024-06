Adobe Inc. (Nasdaq:ADBE) dürfte laut Einschätzungen seine starke Position im Digital Media Sektor auch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 behaupten. Experten sehen insbesondere das Software-Portfolio der Creative Cloud und die Document Cloud als Wachstumstreiber. Innovative Lösungen wie Adobe Firefly verstärken dabei die Präsenz von Adobe im Bereich der generativen KI, was den Umsatz im Digital Media Segment weiter ankurbeln könnte. Ebenso haben Integrationen wie die von Frame.io in Programme wie Photoshop die Möglichkeit geschaffen, das Angebot für Kunden attraktiver zu gestalten. Adobe erwartet für das besagte Quartal Einnahmen in Höhe von 3,87 bis 3,90 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen des Marktes entspricht und ein Jahr-zu-Jahr-Wachstum von etwa 10,7% darstellt.

Vertrauen in AI-gestärktes Wachstum

Auch die Eingliederung von AI-gesteuerten Features in gängige Anwendungen kann als Wachstumsfaktor betont werden. Produkte wie Adobe Stock könnten zudem vom sogenannten "product-led growth" profitieren. Analysten vermuten, dass Software-Unternehmen, die auf AI setzen, trotz einer breiteren Diskussion um erhöhte Konkurrenz durch generative AI-Plattformen wie OpenAI, weiterhin gut performen könnten. Die bevorstehenden Ergebnisse werden zudem verdeutlichen, wie Adobe mit dem zunehmenden Wettbewerb in diesem dynamischen Umfeld zurechtkommt. Mit Fokus auf hohe Datensicherheit und Qualitätsmanagement hat Adobe zudem Event-Highlights wie das "Design Made Easy" eingeführt, was seine Lösungen, insbesondere das Adobe Express für Unternehmen, in den Vordergrund rückt. Die Botschaft ist klar: Adobe bleibt ein starker Player im Sektor, der in der Lage ist, sich schnell anzupassen und sowohl die Produktinnovation als auch die Nutzerinteressen im Auge zu behalten.

