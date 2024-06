PURCHASE, New York (IT-Times) - Die US-Kreditkartengesellschaft Mastercard gab bekannt, die manuelle Karteneingabe bei Online-Zahlungen in Europa bis 2030 schrittweise zu beenden. Mastercard Inc. (NYSE: MA, ISIN: US57636Q1040) kündigte am 11. Juni 2024 an, bis zum Ende des Jahrzehnts eine 100-prozentige...

Den vollständigen Artikel lesen ...