Börse bietet europäische Aktienoptionen, Aktienindex-Optionen und Aktienindex-Futures an

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, globaler elektronischer Broker, hat heute die Aufnahme europäischer Aktienoptionen sowie europäischer Index-Futures und -Optionen über Cboe Europe Derivatives (CEDX) bekannt gegeben. Damit erhalten die Kunden von Interactive Brokers eine weitere Möglichkeit, europäische Aktienderivate neben einem breiten Spektrum globaler Finanzinstrumente wie Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen oder Fonds über eine einzige zentrale Plattform zu handeln.

Der Zugang zu CEDX ergänzt das bisherige Angebot von Interactive Brokers an europäischen Aktienderivaten über Eurex und Euronext und bietet Kunden einen weiteren Weg, um europäische Kapitalanlagen zu verwalten. Mit CEDX können Kunden von Interactive Brokers mehr als 300 Aktienoptionen führender europäischer Unternehmen aus 14 Ländern und europäische Aktienindex-Derivate handeln. Futures- und Optionskontrakte auf Basis von Cboe Europe Single Country- und europäischen Indizes sind für gängige Benchmarks wie Cboe Eurozone 50, Cboe Germany 40 oder Cboe UK 100 erhältlich. Bis Ende 2024 werden zudem keine Börsen-, Marktdaten- und Konnektivitätsgebühren der CEDX erhoben.

Milan Galik, Chief Executive Officer bei Interactive Brokers, kommentiert: "Mit der Einführung von Cboe Europe Derivatives bekräftigen wir unser Ziel, unseren Kunden eine breite Produktpalette anzubieten, damit sie ihre Handelsstrategien zu geringen Kosten verbessern können. Da Anleger immer mehr Derivate zur Diversifizierung und Feinabstimmung ihrer Marktexposition nutzen, erweitert CEDX die Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden."

Iouri Saroukhanov, Head of European Derivatives, Cboe Europe, fügt an: "Es freut uns sehr, dass die Kunden von Interactive Brokers ab sofort Zugang zu den paneuropäischen Aktienderivaten von Cboe Europe Derivatives haben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg der CEDX, Kleinanlegern einen leichteren Zugang zu europäischen Derivaten insbesondere Optionen zu verschaffen und ihnen zu ermöglichen, von ihnen zu profitieren."

Weitere Informationen über CEDX European Stock Options und Aktienindexderivate bei Interactive Brokers finden Sie hier:

USA Cboe Europe Derivatives (CEDX) (USA und andere Länder, die von IB LLC betreut werden)

Kanada Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Großbritannien Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Europa Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Hongkong Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Singapur Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Australien Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Japan Cboe Europe Derivatives (CEDX)

