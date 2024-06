Daddy Tate Chartanalyse: Jetzt schnell 15x oder starker Abverkauf?

Eine beeindruckende Entwicklung konnte der neue Celebrity-Memecoin Daddy Tate hinlegen, welcher in Verbindung mit dem berühmt-berüchtigten Kickboxer, Unternehmer und Coach Andrew Tate steht. Wie er sich zuletzt entwickelt hat und ob er noch weiteres Potenzial besitzt, wollen wir in der Daddy Tate Chartanalyse näher betrachten. Lesen Sie nun den Beitrag, um den derzeit heißesten Memecoin auf DEXtools nicht zu verpassen!

Daddy Tate steigt um sensationelle 462.326 % in 4 Tagen

Der Token Daddy Tate wurde erstmalig am 9. Juni gelistet und konnte schon am ersten Tag ein Handelsvolumen von 9,33 Mio. USD erzielen. Dieses wurde gestern sogar noch einmal mit 53,40 Mio. USD um 472,35 % übertroffen.

Das große Interesse an Daddy Tate ist vorwiegend aufgrund des neuen Memecoin-Trends der Celebrity-Token zurückzuführen. Bereits zuvor hatte die australische Rapperin Iggy Azalea und die Mentorin Caitlyn Jenner sowie weitere ihre eigenen Memetoken herausgebracht.

Auch sie haben schnell große Kursanstiege verzeichnet, wobei Mother Iggy (MOTHER) um bis zu 360.028 % und Caitlyn Jenner (JENNER) um bis zu 114.997 % zulegen konnten. Diese konnte Daddy Tate jedoch mit seinen 462.326 % in den Schatten stellen.

Aktuell kommt DADDY auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 330,98 Mio. USD und 17.770 Tokeninhaber. Dabei konnte der Coin innerhalb nur eines Tages seine Tokeninhaber um mehr als das Dreifache steigern und die Marktkapitalisierung mehr als verdoppeln.

Jetzt in sinnvollen Memetoken investieren!

Ebenso lässt sich eine Steigerung des Steigungswinkels feststellen, wobei zuletzt der Trendkanal nach oben durchbrochen wurde. Dabei konnte DADDY kurzzeitig das 261,8er-Fibonacci-Level übertreffen und ein neues Allzeithoch von 0,3657 USD ausbilden.

Im 5-Minuten-Chart ist mittlerweile jedoch eine umgedrehte Hammer-Formation zu sehen, welche eine Korrektur bis an das obere Ende des Trendkanals von rund 0,2707 USD ankündigen könnte. Dies würde vom jetzigen Preis von 0,3078 USD einem Rückgang von 12,05 % entsprechen.

Zuletzt hat das Handelsvolumen wieder etwas nachgelassen, was möglicherweise auf die etwas höhere Bewertung zurückzuführen ist. Dennoch könnte Daddy Tate noch etwas weiter steigen.

Das Mindestziel für die Marktkapitalisierung war bei 50 bis 100 Mio. USD, welche DADDY schon bei Weitem übertroffen hat. Im Vergleich zu anderen Memecoins wäre eine Bewertung von rund 1 Mrd. bis 5 Mrd. USD denkbar. In diesem Falle könnten Investoren noch rund 3x bis 15x erzielen. Dies hängt jedoch primär von dem Engagement von Andrew Tate und dem seiner Studenten ab.

Jetzt in nützlichen KI-Memecoin investieren!

Mit WienerAI können Sie Chancen wie Daddy Tate besser nutzen

Viele Investoren haben Daddy Tate leider verpasst, da es schwerfallen kann, die Flut an neuen Kryptowährungen effizient zu überwachen. Insbesondere Kleinanleger können dabei schnell an ihre Grenzen kommen. Dieser Umstand kann sich künftig jedoch mithilfe von den KI-Trading-Tools von WienerAI ändern.

Denn diese wurden auf den Kryptomarkt optimiert, um Anlegern statistische Vorteile beim Trading zu ermöglichen. Somit müssen sie sich nicht mehr auf alte Empfehlungen, Ahnungen und Gier verlassen. Stattdessen handeln sie rational und mithilfe von historisch profitablen Handelsmustern.

Im Unterschied zu anderen Kryptowährungen ist es jedoch keine in der Ferne liegende Vision. Stattdessen befindet sich WienerAI schon in der Entwicklung und soll bereits bald veröffentlicht werden. Daher kann schnell die natürliche Nachfrage hinzukommen, da der Coin die native Kryptowährung des KI-Trading-Ökosystems ist.

Dieses soll sich auch ähnlich wie ChatGPT verwenden lassen, nur auf den Bereich des Krypto-Tradings spezialisiert sein. Es verwendet prädiktive Technologien, welche auf komplexen Datenbanken beruhen. Ebenso bietet WienerAI die günstigsten Preise durch einen Vergleich der unterschiedlichen Kryptobörsen.

Es kann nicht nur von der hohen Nachfrage nach KI-Coins und Memecoins profitieren. Überdies vereint er das Beste aus beiden Welten. Dies sind die Viralität und aktive Community der Memetoken und das zukunftsweisende Potenzial der künstlichen Intelligenzen. Dabei könnte er als KI-Memecoin überdurchschnittlich stark steigen.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil ist die höhere Sicherheit. Denn der Smart Contract wurde von SolidProof auf Schwachstellen untersucht. Daher können Risiken durch Betrug und Hacks minimiert werden, was im Kontrast zu Daddy Tate steht.

Der Vorverkauf von WienerAI hat nun bereits die Marke von 5,5 Mio. überschritten, wobei zuletzt wöchentlich 1 Mio. USD hinzugekommen ist. Denn die Investoren stürzen sich auf den gefragten Coin, um von den günstigsten Vorverkaufspreisen und der höchsten Staking-Rendite zu profitieren, die aktuell bei 201 % pro Jahr liegt.

Jetzt in WienerAI investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.