Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Kandao ist bereit, auf der InfoComm 2024 mit seinen hochmodernen Lösungen für Konferenzräume aller Größen und hybride Zusammenarbeit einen bedeutenden Eindruck zu hinterlassen. Die innovativen Technologien von Kandao erfüllen die gestiegenen Anforderungen an hybride Arbeitsmodelle in Unternehmen und definieren Videokonferenzen neu, indem sie nahtlose, immersive und hocheffiziente Tools für die Zusammenarbeit bieten. Unsere Multisystem-Konferenzlösung, Kandao Meeting Omni, verfügt über die neuesten Updates und unterstützt jetzt die Verbindung mit bis zu vier Kandao Meeting Ultra oder Kandao Meeting Ultra Standard.Inklusive AnsichtDas Kandao Meeting Omni System kann mit bis zu vier 360-Grad-Kameras integriert werden und bietet so eine umfassende Abdeckung von sehr großen Bereichen. Mit intelligenter Gesichtserkennung, Tracking und Deduplizierungsfunktionen können mehr Teilnehmer visuell erfasst werden. Die integrierte Front- und Close-Face-Priorität für die Porträtauswahl stellt den Blickkontakt während der Fernkommunikation sicher. Die Benutzer können zwischen verschiedenen Ausgabeansichten wählen, z. B. der Sprecheransicht, in der der Redner hervorgehoben wird, und der Galerieansicht, in der bis zu acht Teilnehmer, die gerade gesprochen haben, gleichermaßen angezeigt werden. Für Szenarien, die konzentrierte Aufmerksamkeit erfordern, bietet Kandao Meeting Omni Bildschirmsperr- und Zoom-Funktionen.Erweitertes AudioDas System verfügt über ein aktualisiertes Vollduplex-Mikrofonarray mit 8 Mikrofonen, das jetzt in 4 Gruppen organisiert ist und über eingebettete Technologien für Beamforming, Echounterdrückung, Rauschunterdrückung und Rückkopplungsunterdrückung verfügt. Diese Verbesserung erweitert den hochwertigen Audioaufnahmebereich und sorgt dafür, dass jedes Wort klar und deutlich wiedergegeben wird. Das Audioerlebnis wird durch bis zu vier Hi-Fi-Lautsprechersets noch weiter verbessert, sodass die Teilnehmer unabhängig von der Größe des Konferenzraums deutlich hören können.Einführung von Kandao Meeting Ultra und Kandao Meeting Ultra StandardDie Kandao Meeting Ultra verfügt über zwei Fisheye-Objektive, die ganze Konferenzräume in 360-Grad-Panorama-Ansichten erfassen und in 4K-Auflösung mit HDR ausgeben. Die beiden FHD-Touchscreens ermöglichen eine echte Zusammenarbeit von Angesicht zu Angesicht. Die KI-Erkennungsalgorithmen und die Bewegungsverfolgung sorgen für niedrige Latenzzeiten, genaue Sprecherlokalisierung und automatisches Framing.Kandao Meeting Ultra Standard kann auch 4K 360-Grad-Ansichten und intelligentes Tracking nur ohne Touchscreen ausgeben, was es zu einer kostengünstigeren Option für Benutzer macht. Es handelt sich um eine kompakte und dennoch leistungsstarke Lösung für die Aufnahme des gesamten Konferenzraums mit KI-gesteuerter Rednerverfolgung und automatischem Framing.Datenschutz und PrivatsphäreDa die Informationssicherheit im Vordergrund steht, werden alle vom Kandao Meeting Omni-System verarbeiteten Daten sofort verarbeitet, ohne dass sie in die Cloud oder in eine Datenbank hochgeladen werden. IP-Adressen oder Standorte werden niemals gespeichert, sodass der Datenschutz vollständig gewährleistet ist. Außerdem können die Geräte verdeckt werden, um unbefugte Verbindungen zu verhindern, und sind für einen sicheren Gerätezugriff mit dem Host verbunden.Informationen zu KandaoKontakt:Um unsere Produktempfehlungen für Konferenzräume verschiedener Größen und Konfigurationen zu erhalten oder um mehr über die bedeutenden Aktualisierungen von Kandao Meeting Omni zu erfahren, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam unter sales@kandaovr.com.Besuchen Sie unseren Stand auf der InfoComm 2024 und kommen Sie mit uns ins persönliche Gespräch! Sie finden uns am Stand C5763 in der Central Hall!Kandao ist ein führender Innovator von Bildgebungsprodukten der nächsten Generation, die VR-Technologie, KI-Algorithmen und Videokonferenzlösungen integrieren. Das Unternehmen hat mit Produkten wie Kandao Meeting 360, der ersten 360-All-in-One-Videokonferenzkamera mit KI-Algorithmen, Kandao Meeting Pro, einem Standalone-Gerät mit Android-Betriebssystem, Kandao Meeting S, einer 180-Grad-KI-Konferenzkamera, und Kandao Meeting Ultra, einem 4K-360-KI-Konferenz-Host mit zwei Touchscreens, Pionierarbeit im Bereich der immersiven Hybridkonferenzen geleistet. Kandao wurde in prominenten Publikationen wie Digital Camera World und Forbes vorgestellt, in denen seine technologischen Fortschritte und sein Einfluss auf die Branche hervorgehoben wurden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436530/The_Invitation_Letter_InfoComm_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kandao-prasentiert-revolutionare-videokonferenzlosungen-fur-hybrides-arbeiten-auf-der-infocomm-2024-302171469.htmlOriginal-Content von: KanDao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122403/5800175