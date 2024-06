FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Wehrpflichtplänen:

"Die Pläne von Boris Pistorius für ein Wiederaufleben der Wehrpflicht sind allenfalls als Vorbereitung dafür gutzuheißen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein Trippelschritt. Da reichte der Zeitenwendegeist der Ampelkoalition nicht einmal bis zur Bereitschaft, eine Grundgesetzänderung zu wagen. Pistorius begrenzt mit seinem Plan den Aufwand, damit auch die Kosten. Das kommt Scholz entgegen, der schon Mühe hat, die unterversorgte Bundeswehr an anderer Stelle zu unterstützen, um noch krassere Mängel zu beheben als fehlenden Nachwuchs. Von seiner erklärten Absicht, das Land wieder kriegstüchtig zu machen, ist Pistorius damit noch sehr weit entfernt. Die Koalition müsste, um tatsächlich in Richtung Wehrpflicht zu gehen, unangenehme Debatten führen, zum Beispiel über Wehrgerechtigkeit."/yyzz/DP/ngu