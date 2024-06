Autodesk hat kürzlich starke Quartalszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 gemeldet, mit einem nicht GAAP-konformen Gewinn pro Aktie von 1,87 US-Dollar und einem Umsatz von 1,42 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von 11,7 % gegenüber dem Vorjahr und übertrifft die Schätzungen der Analysten. Die Umsatzsteigerung wurde durch stabile Abonnement-Erneuerungsraten, Wachstum im Neugeschäft und eine starke Wettbewerbsleistung angetrieben. Besonders die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion sowie Fertigung trugen zu diesem Anstieg bei, während die Wartungseinnahmen zurückgingen. CFRA erhöhte das Kursziel für Autodesk von 231 auf 235 US-Dollar und behielt das Hold-Rating bei, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,4. Andere Analysten haben gemischte Reaktionen auf die Entwicklung von Autodesk, variierend von Kurszielanpassungen bis hin zum Festhalten an positiven Einstufungen.

Interne Herausforderungen und Marktreaktion

Trotz des starken Quartals steht Autodesk aufgrund potenzieller Ansprüche im Zusammenhang mit einer internen Untersuchung und einer verspäteten SEC-Meldung kritisch in der Betrachtung. Eine Anwaltskanzlei erinnert Investoren daran, ihre Rechte bis zu einem bestimmten Datum in Erwägung zu ziehen. Autodesk selbst berichtet von Informationen, die zu einer internen Untersuchung bezüglich ihrer Praktiken geführt haben, hadert jedoch weiterhin mit makroökonomischen Herausforderungen. Das Unternehmen bleibt hinsichtlich der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 konservativ und rechnet mit einer Gewinnspanne zwischen 35% und 36%. Autodesk hat außerdem das Projekt Bernini angekündigt, ein KI-Modell zur Generierung von 3D-Formen aus verschiedenen Eingaben. Die jüngsten Entwicklungen geben Einblick in die finanzielle Gesundheit und strategischen Initiativen Autodesks, das eine beeindruckende Bruttogewinnmarge von 91,73 % im letzten Zwölf-Monats-Zeitraum vorzeigt, aber gleichzeitig eine hohe Bewertung erfahren hat.

