DJ MÄRKTE ASIEN/Meist freundlich - Börsen folgen Vorgabe der Wall Street

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO /HONGKONG (Dow Jones)--Die Gewinne überwiegen am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch für 2024 nur noch eine Zinssenkung signalisiert hat. Im März hatte sie noch drei in Aussicht gestellt. Die Aktienmärkte schließen sich damit der Vorgabe der Wall Street an, wo insbesondere zinsempfindliche Technologieaktien deutlicher zulegten, obgleich die Fed die Inflation als immer noch zu hoch bezeichnete und betonte, es nicht eilig zu haben mit Zinssenkungen. Allerdings waren zuvor im Tagesverlauf am Mittwoch neue Inflationsdaten aus den USA einen Tick günstiger ausgefallen als gedacht, worauf die US-Aktienkurse bereits kräftig zulegten, ehe die Fed dann nur noch für einen leichten Dämpfer sorgte.

In Tokio bewegt sich der Nikkei-225-Index mit 38.789 Punkten knapp unter seinem Vortagsniveau, nachdem er etwas fester gestartet war. Hier könnte die japanische Notenbank für den nächsten Impuls sorgen, die am Freitag tagt. Leicht abwärts (-0,3%) geht es auch in Schanghai, an den anderen Plätzen steigen die Indizes aber. Am stärksten in Seoul mit 1,4 Prozent.

An der chinesischen Börse heißt es, die Akteure warteten auf die chinesische Notenbank und deren Entscheidung über die mittelfristigen Zinsen.

Treiber an der Börse in Seoul sind laut Marktteilnehmern Technologieaktien, die ihren US-Pendants folgten. Für Samsung Electronics und SK Hynix geht es um gut 2 bzw. gut 3 Prozent nach oben. Die Biotechnologieaktie Celltrion gewinnt 1,7 Prozent, nach grünem Licht für ein Biosimilar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.762,40 +0,6% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.789,46 -0,2% +16,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.765,64 +1,4% +4,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.028,28 -0,3% +1,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.043,16 +0,6% +6,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.323,73 +0,5% +2,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.613,32 +0,3% +10,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:44 % YTD EUR/USD 1,0806 -0,1% 1,0813 1,0743 -2,2% EUR/JPY 169,68 +0,2% 169,36 168,98 +9,0% EUR/GBP 0,8453 +0,0% 0,8449 0,8428 -2,6% GBP/USD 1,2784 -0,1% 1,2800 1,2746 +0,4% USD/JPY 157,02 +0,3% 156,61 157,31 +11,4% USD/KRW 1.368,46 -0,8% 1.368,46 1.376,50 +5,4% USD/CNY 7,1125 +0,1% 7,1060 7,1078 +0,2% USD/CNH 7,2644 +0,0% 7,2619 7,2700 +2,0% USD/HKD 7,8091 +0,0% 7,8091 7,8091 0% AUD/USD 0,6655 -0,1% 0,6663 0,6614 -2,3% NZD/USD 0,6176 -0,2% 0,6186 0,6144 -2,3% Bitcoin BTC/USD 67.609,45 -1,3% 68.503,11 67.376,46 +55,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,25 78,5 -0,3% -0,25 +7,9% Brent/ICE 82,34 82,60 -0,3% -0,26 +8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.314,36 2.323,00 -0,4% -8,64 +12,2% Silber (Spot) 29,17 29,73 -1,9% -0,56 +22,7% Platin (Spot) 950,30 968,00 -1,8% -17,70 -4,2% Kupfer-Future 4,51 4,57 -1,2% -0,05 +14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2024 00:39 ET (04:39 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.