NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 2,60 Euro auf "Overweight" belassen. Bei den traditionellen Fluggesellschaften seien die Preise im ersten Quartal robust geblieben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Doch im zweiten Quartal könnten sie sich wegen der gestiegenen Kapazitäten und eines durchwachsenen Nachfrageumfelds schwächer als erwartet entwickeln, während die Kosten hoch blieben. In diesem unsicheren Umfeld böten die IAG indes mehr Qualität und Selbsthilfepotenzial durch Restrukturierungen sowie einen höheren Barmittelumschlag als andere Airlines./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

