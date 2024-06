Breisach/Freiburg (ots) -Vom 4. bis 7. Juli 2024 findet zum ersten Mal das Pinot and Rock Festival im malerischen Fritz-Schanno-Park in Breisach am Rhein statt. Neben einem beeindruckenden Line-up mit Stars wie Milky Chance, Die Fantastischen Vier, den Scorpions, Alice Cooper, Nico Santos und Sarah Connor bietet das Festival auch erstklassige regionale Weine und kulinarische Highlights, die die Besucherinnen und Besucher ganz ohne Bargeld, sondern einfach mit den Karten bezahlen können, die sie bereits im Portemonnaie oder dem Smartphone haben.Bargeldloses Bezahlen bietet den Gästen des Pinot and Rock Festivals eine bequeme und sichere Zahlungsmöglichkeit. Es entfällt die Suche nach Bargeld, was kürzere Wartezeiten an den Verkaufsständen ermöglicht, die Hygiene im Verkaufsprozess erhöht und den Gästen eine klare Übersicht über ihre Umsätze bietet. Die Festivalgäste können schnell und einfach mit ihren Karten oder mobilen Zahlungsmethoden bezahlen, ohne beispielsweise lange nach einem Geldautomaten suchen zu müssen. Das Festivalerlebnis steht somit im Vordergrund. Vier Tage voller badischer Lebensfreude in Breisach auf dem einzigartigen, idyllischen Festivalgelände zwischen Rhein und Kaiserstuhl. Neben einem herausragenden Line-up bietet das Festival auch feinste Weine und kulinarische Highlights.Das Pinot and Rock Festival verbindet nationale und internationale Stars mit gutem Essen und Trinken für Körper, Geist und Seele. In der Wine and Dine Area versorgen großartige Winzergenossenschaften und Weingüter die Besucherinnen und Besucher mit regionalen und internationalen Weinen. Die Grill and Chill Area bietet eine Cocktailbar, BBQ und eine Lounge zum Entspannen. Fußballfans können die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf der "Kaiserstuhlbühne" und alle anderen Spiele in der Wine and Dine Area live verfolgen. Zahlreiche Überraschungen und Unterhaltungsmöglichkeiten runden das vielfältige Rahmenprogramm ab.Alles Wichtige auf einen Blick:Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:- Kredit- und Debitkarten: Visa, MasterCard und andere gängige Kreditkarten werden akzeptiert.- Mobile Payment: Dienste wie Apple Pay, Google Wallet und andere kontaktlose Zahlungsmethoden können genutzt werden.- Kontaktloses Bezahlen: Mit Smartwatch, Smartphone oder anderen kontaktlosen Zahlungsmethoden.- Bargeld benötigen die Besucherinnen und Besucher nichtFestival ohne Bargeldstress:1. Schnelligkeit und Effizienz: Reduzierte Wartezeiten an den Verkaufsständen ermöglichen den Gästen mehr Zeit, das Festival zu genießen.2. Sicherheit: Weniger Bargeld auf dem Gelände verringert das Risiko von Diebstahl und Verlust.3. Umweltfreundlichkeit: Weniger Bargeldtransaktionen bedeuten weniger Ressourcenverbrauch für Bargeldmanagement und Transport.Tickets für das Pinot and Rock Festival sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de erhältlich.Konzert-Übersicht:Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | NESS | Schorl3 | Aisha VibesFr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong KicksSa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro | Oceanside | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & BandSo 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | Jannik Freestyle | TöFs Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar | United Strangers | Blasmusik-FrühschoppenDownload Pressefotos Line-up (https://1drv.ms/f/s!AowL8xr1PQ1Oi4pOFJPOxA9TZMkAUQ?e=5PuvJw)Pressekontakt:Sebastian StriegelReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeit+49 (0)176 20129998 | presse@pinotandrock.comSilas PfeiferReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeitsilas.pfeifer@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5800188