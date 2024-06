In einem beeindruckenden Szenario der Wirtschaftsentwicklung hat der KI-Chip-Hersteller Nvidia den Marktwert von unglaublichen 3 Billionen Dollar überschritten und sich kurzzeitig sogar vor Apple als zweitgrößtes Unternehmen der Welt nach Marktwert platziert. Fast genau ein Jahr zuvor lag der Aktienkurs noch bei etwa 40 Dollar je Aktie, und stieg dann innerhalb von 12 Monaten auf nahezu 126 Dollar an. Analysten haben auf das außerordentliche Wachstum reagiert und ihre Kursziele nach oben korrigiert. Eine bekannte Analysefirma hat erst kürzlich das Kursziel auf 145 Dollar erhöht und ihre Outperform-Bewertung bestätigt, während andere Analysten analoge Aufstockungen vornehmen und kontinuierliche Wachstumschancen in verschiedenen Geschäftsfeldern wie Gaming, professionelle Visualisierung und Automobilsegmente erwarten. Weitere Technologieaktien, darunter etablierte Unternehmen, erleben dadurch ebenfalls starke Zuwächse.

Künstliche Intelligenz treibt Technologiebranche

Das Thema Künstliche Intelligenz nimmt weiterhin Fahrt auf und zwingt selbst Größen wie Apple zu strategischen Neuausrichtungen. Apple, dessen Marke als erste die 1 Billion Dollar Marke überquerte, hat kürzlich neue KI-Funktionen für ausgewählte Geräte eingeführt. Die Neuigkeiten von Nvidia und Apple zeigen beispielhaft, wie die KI das Feld vorantreibt und einen bedeutenden Einfluss auf verschiedene Industriesektoren hat. Ein weiterer mit KI-Power ausgestatteter Technologiekonzern, hat nicht nur beachtliche Gewinnsteigerungen bekannt gegeben, sondern sich auch inmitten eines starken Wettbewerbs und einer hohen Nachfrage im Bereich Chip-Technologie behauptet. Mit ihrer einflussreichen Stellung innerhalb der weltweiten Top-Marken unterstreichen diese Aktiengesellschaften die nicht mehr wegzudenkende Rolle und den enormen Wert der Künstlichen Intelligenz in der Technologiebranche.

