© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Der Leerverkäufer Citron Research hat seine Short-Position in GameStop aufgelöst - mit einem Gewinn, wie das Unternehmen mitteilt. Citron ist nicht optimistisch, was die Fundamentaldaten des Unternehmens betrifft.Dies teilte der Shortseller am Mittwoch auf X mit, wenige Tage nachdem er eine bearishe Position in dem Unternehmen eingegangen war. "Es ist nicht, weil wir glauben, dass ein Turnaround für die Fundamentaldaten des Unternehmens jemals passieren wird, aber mit vier Milliarden US-Dollar in der Bank, haben sie genug Spielraum, um ihre kultischen Aktionäre zu besänftigen. Obwohl Wedbush heute ein Kursziel von elf US-Dollar festgelegt hat, respektieren wir die Irrationalität des …