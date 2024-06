Der DAX hat am Mittwoch deutlich zulegen können. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 18.630,86 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Handel am Donnerstag wird er derweil kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 18.617 Punkte.Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Fed bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...