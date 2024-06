EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Anleihe

Corporate News LAIQON AG: Wandlung WSV 2020/24 erfolgreich beendet - Wandlung in Aktien mit rund 80 % erfolgt - Grundkapital der LAIQON AG um rund 3,4 % erhöht Hamburg, 13. Juni 2024 Wandlung in Aktien mit rund 80 % erfolgt Die LAIQON AG hat am 17. Juli 2020 die 5,50 %-Wandelschuldverschreibung 2020/24 (WSV 2020/24, ISIN: DE000A289BQ3 / WKN: A289BQ) im Gesamtnennbetrag von 5 Mio. EUR begeben. Rund 80 % des Gesamtnennbetrages der WSV 2020/24 wurden von Investoren während der fixen Laufzeit von 4 Jahren und final innerhalb des letzten Wandlungsfensters bis zum 31. Mai 2024 zur Wandlung in Aktien der LAIQON AG angemeldet. Mit der finalen Rücknahme von nominal knapp 20 % des Gesamtnennbetrages und Auszahlung der jeweiligen Beträge zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen für das Jahr 2024 am letzten Zinstermin am 17. Juli 2024 wird die WSV 2020/24 erfolgreich beendet. Grundkapital der LAIQON AG erhöht sich um rund 3,4 % Durch die letztmalige Wandlung der WSV 2020/24 wird sich das Grundkapital der LAIQON AG um rund 3,4 % von 18.421.698,00 EUR durch die Ausgabe der 618.120 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. August 2020 beschlossenen Bedingten Kapital 2020 auf 19.039.818,00 EUR erhöhen. Eine Gewinnberechtigung der Aktien besteht seit dem 1. Januar 2023. Über die LAIQON AG: Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,4 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. Kontakt: Hendrik Duncker

