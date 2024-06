NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere von Wachstumstreibern im Geschäft mit der Autoindustrie und habe noch Potenzial im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele beinhalteten zudem bereits einen deutlichen zyklischen Abschwung. Duval sieht bei Infineon mehr Wachstums und Margenpotenzial als bei einer Reihe von Konkurrenten. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei daher nicht gerechtfertigt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

