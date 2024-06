Das Instrument FA0 SE0007412374 PEXA AB SER.B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2024The instrument FA0 SE0007412374 PEXA AB SER.B EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.06.2024 and ex capital adjustment on 14.06.2024Das Instrument 2E40 FR001400K4B1 PHAXIAM THERAPEUT. EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.06.2024The instrument 2E40 FR001400K4B1 PHAXIAM THERAPEUT. EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.06.2024Das Instrument FP1 US79400X3052 SALARIUS PHARM.NEW -,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2024The instrument FP1 US79400X3052 SALARIUS PHARM.NEW -,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.06.2024 and ex capital adjustment on 14.06.2024Das Instrument 3VM1 SE0015948591 MODELON AB AK B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2024The instrument 3VM1 SE0015948591 MODELON AB AK B EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.06.2024 and ex capital adjustment on 14.06.2024Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2024The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.06.2024 and ex capital adjustment on 14.06.2024Das Instrument CAJ FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 14.06.2024The instrument CAJ FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.06.2024 and ex capital adjustment on 14.06.2024