The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2024ISIN NameXS2498976047 ARION BANK 22/24 MTNDE000A1PG2B3 STSPK.DUESSELDORF HPF.17US80283LAX10 SANTANDER UK 19/24XS1999730374 KHFC 19/24 REGSUS89236TJH95 TOYOTA M.CRD 21/24 MTNDE000NLB04F4 NORDLB GELDM.FRN 06/19XS2105716554 PHARMING GRP 20/25 CVXS2189784957 HTA GROUP 20/25 REGSXS1078235733 UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLRXS2008618501 KARLOU 19/24XS2014290568 EBRD 19/24 MTNUSP3772WAF97 BCO DO BRASIL SA 14/UND.DE000A12TWL1 MECKLENB.-VORP.SA14US92556D3044 VIA RENEWABLES INC.A O.N.DE000A2TSEB6 JOH.FR.BEHRENS ANL 24XS1077883012 EMIR.TELECOM.GP 14/24 MTNXS1075401726 EMG SUKUK 14/24XS2013536029 SVENSK.HDLSB. 19/24 MTNDE000DKB0333 DT.KREDITBANK HPF 14/24AT0000A17WG0 ERSTE GP BNK 14-24MTN1317DE000HLB3S92 LB.HESS.THR.CARRARA06ZF/1