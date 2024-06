Warum die Börsen dennoch im Rallymodus sind: US-Inflation geht im Mai überraschend auf 3,3 Prozent zurück. US-Währungshüter lassen Zinsen trotzdem unverändert und signalisieren für 2024 nur noch eine Zinssenkung. Tür für Zinswende weiter offen. Die US-Notenbank Fed hat auf ihrer Juni-Sitzung am Mittwoch die Leitzinsen in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent unverändert gelassen. Während sie auf der März-Sitzung noch drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt hatten, signalisierten die Währungshüter ...

