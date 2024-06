Mailand (ots/PRNewswire) -Der führende italienische Maschinenbauer IMA Automation sieht erhebliche Vereinfachungen und Geschwindigkeitsvorteile bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Anwendungslösungen für die AutomobilindustrieRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass IMA Automation erfolgreich RapidLaunch (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/industries/automotive-tire/rapidlaunch.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_Auto_EMEA_CMP-04464-K5T8Y4&utm_content=news_wire) implementiert hat. Die neue Plattform von Rockwell bietet einen weltweit akzeptierten, skalierbaren, mehrsprachigen Standard für Fahrzeugsteuerungen.IMA Automation, ein Geschäftsbereich der IMA Gruppe, hat die Fähigkeiten der RapidLaunch-Plattform erfolgreich demonstriert indem sie bei der Entwicklung, dem virtuellen Test und dem Bau eines Prototyps einer Box-Zelle für die Montage von Elektromotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt wurde. Der italienische Maschinenbauer will die Plattform nun für künftige Technologien einsetzen, die er für die Montage anderer EV-Antriebsmodule, insbesondere für den nordamerikanischen Markt, entwickelt.Die vorgefertigte, schlanke und systematische Entwicklungsumgebung von RapidLaunch ist ideal für eine einfachere und schnellere Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer Produktionszellen, -linien und -prozesse und wurde speziell für die schnellere Implementierung in der Automobilindustrie entwickelt. Im Mittelpunkt der Funktionalität stehen die Standard-Code-Bibliothek und die automatische Code-Generierung, die sowohl für automobilspezifische Ausrüstungen als auch für komplette Maschinen oder Prozesse, wie z. B. die Batteriepack-Montage oder die Endmontage, genutzt werden können.Paolo Butti, globaler Vizepräsident, OEM und aufstrebende Industrien, Rockwell Automation, erklärt: "IMA Automation weiß aus Erfahrung, wasdas Tempo des Wandels in der Automobilindustrie bedeutet und, dass Montage- und Prozesstechnologien schneller als je zuvor entwickelt, getestet, erprobt und installiert werden müssen, sonst werden die Chancen einfach verpasst. Aus diesem Grund wird RapidLaunch ein unglaublich leistungsfähiges Entwicklungs- und Betriebswerkzeug sein."Standardisierung ist eine leistungsstarke Geschäftsstrategie, die in jeder Phase des Lebenszyklus einer Technologie Effizienzgewinne ermöglicht. Dies gilt insbesondere für die Entwurfsphase, in der Erstausrüster Lösungen viel schneller entwickeln können, so dass ihre Kunden flexibler auf veränderte Markttrends reagieren können. RapidLaunch (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/industries/automotive-tire/rapidlaunch.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_Auto_EMEA_CMP-04464-K5T8Y4&utm_content=news_wire) bietet einen Pool von skalierbaren und wiederverwendbaren, vorgefertigten Hardware- und Softwarelösungen, die dazu beitragen können, Tage, Wochen und möglicherweise sogar Monate einzusparen."Die Automobilindustrie ist ein wachsender Markt für unsere Montagetechnologie", sagt Lorenzo Maldarelli, Vizepräsident, IMA Automation Sector. "Wir wollen auch unsere Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt ausbauen, daher ist RapidLaunch der ideale Kandidat, um unsere Entwicklungsbemühungen zu unterstützen und zu beschleunigen. Die automatische Code-Generierung, die zu mehr als 50% sofort einsatzbereit ist, bringt uns bereits erhebliche Zeit- und Entwicklungsgewinne. Auch von der dynamischen digitalen Zwillingssoftware Emulate3D (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/designsuite/emulate.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-05555-P2B8V3&utm_content=news_wire) versprechen wir uns ein enormes Potenzial, insbesondere vom Plug-and-Play echter SPS-Codes für eine realistische Emulation der Maschinen."Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um mehr Möglichkeiten zu schaffen und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.Informationen zu IMA AutomationIMA AUTOMATION ist der globale Partner für die Lieferung von Maschinen für die fortschrittliche Automatisierung. Wir sind aus dem Zusammenschluss eines historisch gewachsenen Netzwerks von Unternehmen hervorgegangen, die über ein profundes technologisches Know-how verfügen und sich mit großer Leidenschaft für Forschung und Innovation einsetzen. Wir nutzen synergetisch das Wissen der Unternehmen der Gruppe, zu der wir gehören, um hochgradig maßgeschneiderte, innovative Lösungen zu entwickeln. 