Berlin (ots/PRNewswire) -- Nahtlose Integration: Omio und Uber bieten ihren Kunden Buchungen von europaweiten Tür-zu-Tür Reisen auf einheitlicher Plattform an.- Über London hinaus: Starke Nachfrage der Uber-Kunden für Buchungen multimodaler Reisen zeigt den landesweiten Bedarf über die Großstädte hinaus.- Nachhaltigkeit vorantreiben: Omio legt bei Partnerschaften Fokus auf die Vereinbarkeit mit den Zielen des europäischen Marktes für nachhaltigen Transport.Omio, die führende globale Plattform für die Buchung von Zügen, Flugzeugen, Bussen und Fähren, gibt die Fortsetzung ihrer Partnerschaft mit Uber bekannt. Mit dieser Partnerschaft verfolgen Omio und Uber das Ziel, multimodales Reisen in Europa zu verändern und zu vereinfachen. Omio ermöglicht es Uber-Reisenden mittels API einen umfangreichen Bestand an Bahnstrecken, einschließlich Eurostar, Fahrten und Bussen zu buchen.Aufbauend auf dem Erfolg ihrer Zusammenarbeit in Großbritannien weiten Omio und Uber ihr nahtloses Buchungsangebot jetzt auch auf Kunden in Spanien aus. Mit dem kürzlich erfolgten Start von Uber Train in Spanien - das Angebot wird via Omio-API bereitgestellt - haben jetzt auch spanische Uber-Kunden Zugang zu einem umfangreichen Bestand an Bahnstrecken, was die Position von Uber als One-Stop-Shop für Reiselösungen weiter festigt."Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit Uber auf die belebten Straßen Spaniens ausweiten konnten. Unsere Zusammenarbeit mit Uber ist ein bedeutender Erfolg für Omio, da wir uns mit führenden Verkehrsanbietern zusammenschließen, um nahtloses Reisen zu ermöglichen. Als multimodale Plattform bieten wir ein bequemes Tür-zu-Tür-Reiseerlebnis in ganz Spanien und Europa an. Im Sinne der Vision von Uber verfolgen wir als logische Konsequenz das Ziel, Reisenden eine breite Palette von Optionen über eine einheitliche digitale Plattform und App anzubieten - was zu konstanten Buchungen durch unsere Nutzer nach den ersten Startkampagnen führt", sagt Jean Francois Bessiron, Chief B2B Officer bei Omio.Das Vereinigte Königreich auf die Schiene bringen und darüber hinausOmio bietet nun verschiedene neue Routen von und nach Großbritannien an, die unterschiedliche Verkehrsträger umfassen. Zwei Jahre nach dem Start der Partnerschaft mit Uber in Großbritannien zeigt sich: Nutzer buchen Züge in ganz Großbritannien, nicht nur im Großraum London - wie etwa die Stadt-zu-Stadt-Verbindungen London nach Manchester oder London nach Paris - was die landesweite Nachfrage nach multimodalen Reiseangeboten verdeutlicht. Neben der starken Nachfrage nach innerstädtischen Reisen, die das Pendel-und Nahverkehrs-Verhalten der Uber-Nutzer reflektieren, ist auch bei landesweiten Buchungen zwischen den großen britischen Städten ein hohes Volumen zu erkennen. Omio hat am 17. April 2024 zudem den Meilenstein von mehr als einer Million Fahrten in Großbritannien erreicht und unterstreicht damit die zentrale Rolle der Plattform bei der Gestaltung multimodaler Fahrten.Diese nahtlose Integration ermöglicht es den Reisenden, mühelos verschiedene Verkehrsmittel, und somit Komfort, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit auf jeder Reise zu kombinieren.Die Buchung von Zügen über Uber ist außerdem preislich wettbewerbsfähig, da keine Buchungsgebühr anfällt und es Treueanreize wie Avios-Punkte und 10 Prozent Uber-Guthaben gibt.Omio fördert die Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit im Reiseverkehr, indem es führenden Transportanbietern wie Uber, Google und Iryo ermöglicht, multimodale Reiseoptionen anzubieten. Bereits zuvor hat Omio auch B2B-Partnerschaften für die Omio-API-Integration mit Microsoft, Ecosia oder Kayak gestartet.Über die Omio-Gruppe: Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hilft die Omio-Gruppe ihren Kunden, neue Wege des Reisens zu entdecken. Dank der beiden miteinander verknüpften Plattformen Omio und Rome2Rio, ist Omio die weltweit führende Reiseplattform für Suche, Vergleich und Buchung. Omios B2B Partnerschaft bietet OTAs und Mobilitätsanbietern maßgeschneiderte Geschäftslösungen an. Omio unterstützt seine Kunden bei ihrem Wunsch, Europa, die Vereinigten Staaten und Kanada per Zug, Bus, Flug und Fähre zu erkunden. Omio arbeitet mit über 1.000 Verkehrsanbietern zusammen; Kunden können in 21 Sprachen buchen und in 26 Fremdwährungen bezahlen. Die Omio-Gruppe beschäftigt über 300 Mitarbeiter aus mehr als 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne und London. Die Omio Group bietet ihren Kunden Reisen, die sie bewegen.Mehr unter omio.com (http://omio.com/)