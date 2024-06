Neu entfachte Zinssenkungsfantasien haben die Aktienmärkte am Mittwoch beflügelt. Ein erfreulicher US-Inflationsbericht sorgte sowohl an der Wall Street als auch im Dax für kräftige Kursgewinne. Der deutsche Leitindex begann den Tag bereits im Plus, doch erst nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise zog er dynamisch an. Der Index kletterte schließlich über die Marke von 18.600 Punkten ...

