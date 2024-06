Hannover (www.anleihencheck.de) - Viele hochrangige US-Notenbanker würden wohl eigentlich gern sehr bald zum geldpolitischen Mittel der Leitzinssenkungen greifen, so die Analysten der Nord LB.Zudem beginne die Politik immer klarer, größeren Druck auf die FED aufzubauen. In einem gemeinsamen Brief würden aktuell beispielsweise Elizabeth Warren und zwei weitere Senatoren fordern, die Zentralbank in Washington solle sehr zügig das zu hohe Leitzinsniveau nach unten hin anpassen. Noch spreche das makroökonomische Preisumfeld in den USA aber recht klar gegen Zinssenkungen durch das FOMC. Insofern hätten die heute gemeldeten Zahlen zur Entwicklung der Konsumentenpreise auch eine hohe politische Bedeutung. Im Mai habe sich bei dieser Zeitreihe eine Veränderungsrate von lediglich 0,0% M/M gezeigt - folglich notiere die Jahresrate hier nun bei 3,3%. Die Kernrate der Konsumentenpreise habe am aktuellen Rand um 0,2% M/M zugelegt, was mit einer Jahresrate von 3,4% einhergehe. Der Brief der Gruppe um Elizabeth Warren habe die Preisentwicklung bei den Mieten mittlerweile noch stärker in den Fokus der Beobachter der US-Wirtschaft gerückt. ...

