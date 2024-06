Weinfelden (ots) -Seit fünf Jahren ist Lidl Connect auf dem Schweizer Mobilfunkmarkt etabliert. Lidl Schweiz überarbeitet jetzt sein Angebot und bringt fünf komplett neue Abonnements heraus. Bei zwei der Abos gibt es ein besonderes Highlight.2019 trat Lidl Schweiz in den Schweizer Mobilfunkmarkt ein. Der Detailhändler pflegt seit damals eine erfolgreiche Partnerschaft mit Salt. Gemeinsam wurde das erste Mobilfunk-Abo im Discounterbereich auf den Schweizer Markt gebracht. Zudem sind zahlreiche Mobilfunkangebote zu den typisch günstigen Preisen auf lidl-connect.ch erhältlich. Nach fünf Jahren gelungener Zusammenarbeit folgt nun der nächste Schritt: Lidl Schweiz überarbeitet sein Angebot und führt fünf komplett neue Mobilfunk-Abonnements ein.Lars Keller, Chief Sales Officer bei Salt: "Wir freuen uns, dass wir mit Lidl Schweiz einen optimalen Partner an der Seite haben, um unsere innovativen Mobilfunkangebote auch allen Lidl-Kundinnen und Kunden anzubieten".Vier der fünf Angebote beinhalten Datenvolumen für das Ausland, zwei der Abos ermöglichen eine flexible Nutzung des Datenvolumens sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Mit den neuen Abonnements orientiert sich Lidl Schweiz an den Kundenbedürfnissen und richtet seine Produkte auf die internationale Nutzung aus. Alle weiteren Informationen zu den Abonnements unter: lidl-connect.chAnja Ehmke, Projektverantwortliche bei Lidl Schweiz: "Gemeinsam mit Salt konnten wir in den vergangenen Jahren viele attraktive und erfolgreiche Angebote auf den Markt bringen. Wir möchten auch weiterhin mit unseren Angeboten auf die Wünsche unserer Kundschaft eingehen und wettbewerbsfähig bleiben. Besonders stolz sind wir deshalb auf die Einführung der Flex-Abos, die es aktuell so noch nicht auf dem Markt gibt."Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100920489