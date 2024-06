EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

NET DIGITAL AG lanciert innovatives KI-Produkt airis:ident zur vollautomatischen und rechtssicheren Identitätsprüfung weltweit

airis:ident ermöglicht komplett KI-gestützte Identitätsprüfung (KYC) von Endkunden innerhalb von wenigen Sekunden

KYC-Abdeckung von über 13.000 Identitätsdokumenten mit Echtheitsprüfung für mehr als 200 Länder

Umfangreiche Einsparmöglichkeiten und Effizienzsteigerung bei Identitätsprüfung

Testphase erfolgreich abgeschlossen, Go Live ist erfolgt

Breiter Produkt-Rollout für 4. Quartal 2024 geplant

Düsseldorf, 13. Juni 2024 - Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) hat auf Basis ihrer KI-Plattform eine innovative vollautomatisierte Identitätsprüfung für weltweit mehr als 200 Länder lanciert. Innerhalb von rund 10 Sekunden werden mit dem neuen Produkt airis:ident für den jeweiligen Rechtsraum rechtssicher die Echtheit des Ausweisdokuments und die Identität und das Alter einer Person verifiziert. Datengrundlage sind über 13.000 Identitätsdokumente, wie Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine und Aufenthaltstitel, die die jeweils zu identifizierende Person als Foto zusammen mit einem Selfie online in wenigen Schritten übermittelt. Dabei werden beim Identitätscheck auch ältere Dokumente abgedeckt. In der sekundenschnellen Prüfung werden die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen vollständig erfüllt.

Die KI-Lösung, die von der net digital-Konzerntochter irisnet entwickelt wurde, gleicht automatisiert das Selfie der zu identifizierenden Person mit den Dokumentdaten mit integrierter Echtheitsprüfung ab. Wenn die Echtheit des Dokuments und die Identität der Person durch die KI bestätigt werden, werden die Dokumentendaten automatisch ausgelesen und an den Auftraggeber übermittelt.

Mit der KI-basierten Identitätsprüfung fällt eine aufwendige, zeit- und kostenintensive Online-Prüfung mittels menschlicher Video-Agents weg. Entsprechend betragen die Kosten für einen Identitätscheck mit airis:ident nur ein Bruchteil gegenüber herkömmlichen Verfahren. Auch wird die teilweise erforderliche Aktualisierung des KYC-Prozesses vereinfacht und deutlich verbessert. Die entsprechenden Daten und die Bestätigung der Identität stehen unmittelbar dem auftraggebenden Unternehmen zur Verfügung. Wartezeiten für den Kunden bei der Identifizierung entfallen ebenso wie eine zeitversetzte Freigabe. airis:ident adressiert alle Bereiche, in denen eine Altersverifikation oder eine Identitätsprüfung notwendig sind.

Die Testphase wurde erfolgreich abgeschlossen. Bereits in Q2 schließt sich der Go Live an. Erster Kunde für airis:ident ist ein Mobilfunkanbieter. Eine breite Markteinführung wird noch im 4. Quartal 2024 angestrebt. Eine Ausweitung auf die Identifikation im Finanzbereich ist ebenso geplant wie die technologische Weiterentwicklung. In einem nächsten Schritt ist die Identifikation im Videostream geplant, was einen weiteren erheblichen Mehrwert in Bezug auf Nutzerfreundlichkeit und Beschleunigung des Gesamtprozesses darstellt. Dabei hält der Nutzer lediglich sein Ausweisdokument bei einer Videoaufnahme zusammen mit dem Gesicht vor die Kamera des Handys. Die KI liest dann in Echtzeit die entsprechenden Daten aus dem Dokument aus, gleicht über eine Gesichtserkennung diese mit dem Videostream der Person ab und führt eine Echtheitskontrolle des Dokumentes durch.

Theodor Niehues, CEO der net digital AG: "Von unserer KI-basierten Identitätsprüfung, die weltweit zum Einsatz kommen kann, werden alle profitieren: Kunden können einfacher Waren und Dienstleistungen über das Internet beziehen. Händler und Anbieter werden nicht nur massiv Kosten sparen, sondern auch gleichzeitig lückenlos dokumentieren können, dass sie die jeweiligen regulativen Anforderungen erfüllen. Wir werden so einen neuen Standard in diesem so wichtigen Bereich für den E-Commerce setzen."

Bei airis:ident handelt es sich um ein digitales Produkt mit sehr hoher Marge und erheblichen jährlichen Wachstumsraten. Das neue Produkt ergänzt das bestehende Produktportfolio von

net digital bei der Neukundengewinnung und hat zudem erhebliche Cross-Selling-Potentiale bei Bestandskunden.



Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher.

