EQS-Media / 13.06.2024 / 09:00 CET/CEST

Deutsches Softwareunternehmen comforte AG international ausgezeichnet: Exzellenz in der Cybersicherheit von Banken und Zahlungsdienstleistern Schon wieder! Bereits zum wiederholten Mal erhält die comforte AG einen Cybersecurity Excellence Award - dieses Mal im Bereich Banking and Payment Solution. Der Marktführer für daten-zentrierte Sicherheitslösungen mit Sitz in Wiesbaden steht seit 2020 beständig auf den Siegertreppen dieses Awards, bei dem die weltgrößte Gemeinschaft von Cybersecurity-Experten über die Preisvergabe direkt entscheidet. Für seine Sicherheitslösungen wurde comforte bereits als Globee Awards Grand Winner der Cyber Security Global Excellence Awards 2021 sowie als Gewinner der Cyber Security Excellence Awards 2020 ausgezeichnet. Im Jahr 2022 stand das Unternehmen gleich dreimal auf dem Podest ganz oben: als beste Data Security Company, für die beste Data Security Platform und für die beste Security Platform. Damals setzte sich das Unternehmen gegenüber rund 900 Wettbewerbern durch. Den Award des Jahres 2024 erhält comforte für seine Banking- und Payment-Lösung. Damit wird auch die Kompetenz des Unternehmens in den Bereichen Banking & Finance sowie Retail unterstrichen. Zu den Kunden zählen schon seit langem etwa VISA und Mastercard, dazu viele der weltweit führenden Banken sowie namhafte Offline- und Online-Händler. Diese Branchen stehen derzeit vor umfassenden regulatorischen Veränderungen in der Cybersicherheit, die bis zum Frühjahr 2025 alle umgesetzt sein müssen, ansonsten drohen behördliche Eingriffe und Bußgelder. Die nun ausgezeichnete Lösung von comforte bietet Datensicherheit und Compliance-Funktionen, die auf den modernen Bankensektor zugeschnitten sind und gewährleistet so den sicheren Umgang mit sensiblen Daten und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Dazu zählen etwa ein End-to-End-Datenschutz für sensible Bank- und Zahlungsdaten, der diese im Ruhezustand, bei der Übertragung und bei der Nutzung schützt. Damit wird das Risiko von Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff reduziert. Sensible Daten lassen sich überdies genau identifizieren und klassifizieren, wodurch alle Sicherheitsvorschriften eingehalten und somit Geldbußen und Strafen vermieden werden. Insbesondere die kommenden Verschärfungen in der Sicherheit von Zahlungsvorgängen durch die Erweiterung der PCI DSS-Compliance ist mühelos zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Mit Techniken wie Tokenisierung, Verschlüsselung und Datenmaskierung sichert comforte Zahlungskartendaten effektiv ab. Diese Vorzüge hat auch einer der weltweit größten Anbieter von Softwarelösungen für Echtzeit-Zahlungen , ACI Worldwide, anerkannt. Das an der NASDAQ gelistete US-Unternehmen empfiehlt die jetzt ausgezeichnete Bankenlösung von comforte in seinem gesamten Netzwerk und bei seinen rund 8.000 Kunden. Insgesamt bietet comforte modernste datenzentrierte Sicherheitslösungen, die dabei helfen, die Modernisierung des Bankwesens zu beschleunigen und Cloud-Einführungen zu optimieren. Durch die volle Ausschöpfung des Datenpotenzials können Banken den Kundennutzen erhöhen und die Innovation durch KI, Machine Learning und andere Technologien vorantreiben und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und das Vertrauen in die Datenverwaltung sicherstellen. Darüber hinaus mindert die Verschlüsselungstechnologie die Risiken von Cyberattacken, erhöht die Sicherheit und rationalisiert den Betrieb, wodurch Kosten und Verwaltungsaufwand reduziert werden.

Über die comforte AG Die comforte AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von comforte, um sensible Daten zu schützen. Die Data Security Plattform von comforte lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei, Daten zu entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich befinden. Die Plattform verwendet intelligente Interceptoren oder leistungsstarke Application Programming Interfaces (API), die jede Sprache oder jedes Skript unterstützen. Darüber hinaus lässt sie sich in Automated Infrastructure Management (AIM)-Systeme integrieren, um eine zentrale Verwaltung und konsistente Durchsetzung der für sensible Daten definierten Sicherheitsrichtlinien zu ermöglichen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz

von unternehmenskritischen Systemen, ist die comforte AG der perfekte Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr wertvollstes Gut schützen: die Daten.



Mehr über die comforte Data Security Plattform gibt es hier: Website: https://www.comforte.com/ Twitter: https://twitter.com/comforteAG Linkedin: https://www.linkedin.com/company/comforte-ag/ Kontakt Thomas Stoesser, Executive Vice President, Marketing comforte AG E-Mail: t.stoesser@comforte.com Telefon: + 49 611 93199 0

Emittent/Herausgeber: comforte AG

Schlagwort(e): Informationstechnologie



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.