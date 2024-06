Mit einer starken Gegenreaktion hat der DAX zur Wochenmitte die jüngsten Verluste gekontert und 1,4% auf 18.631 zugelegt. Rückblick: Nachdem der DAX noch am Vortag auf das neue Juni-Tief bei 18.282 gefallen war, konnten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch wieder nach oben drehen. Bei 18.369 in den Handel gestartet, schraubte sich das Aktienbarometer ...

