Die Fed hat sich am Mittwochabend überraschend hawkish gezeigt und ihre Inflationsprognose angehoben. Der Markt muss sich auf weniger Zinssenkungen einstellen.Der 'King of Bonds', so nannte ihn einst das Wirtschaftsmagazin Barron's, Jeffery Gundlach ist sich zunehmend unsicher, ob die US-Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr überhaupt noch senken wird. Jerome Powell will weitere Fortschritte sehen Zwar lagen die US-Verbraucherpreise nach den am Mittwoch veröffentlichten Daten im Mai unter den Erwartungen von Volkswirten, nichtsdestotrotz hat die Fed ihre Inflationsprognose am Mittwochabend leicht angehoben. Auch der sogenannte Dot-Plot sieht für 2024 nur eine Zinssenkung vor. …