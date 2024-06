Um knapp 20 Prozent hat sich die BVB-Aktie seit dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid verbilligt. Ganz klar, wäre ein Erfolg für das Prestige des Vereins sehr gut gewesen. Der finanzielle "Schaden" hält sich allerdings in Grenzen. Nun rücken die Planungen für die neue Saison in den Fokus. Und hier könnte es einen Paukenschlag geben. So hat Serhou Guirassy den Spekulationen über einen Abschied vom VfB Stuttgart neue Nahrung gegeben. Auf die Frage, ob er sich ein Engagement bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...