Audi investiert mehr als eine Milliarde Euro in die Produktion von Elektroautos in seinem Werk im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Die Investition wird nach Angaben der Regierung von Puebla zur Schaffung von 500 neuen Arbeitsplätzen führen. Die Investitionssumme und die Zahl der neuen Arbeitsplätze wird in einer Mitteilung des Gouverneur des Bundesstaates Puebla genannt. Seitens Audi gibt es noch keine eigene Mitteilung zu dem Thema. Seitens der ...

