© Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa



Auch wenn sich zahlreiche Investoren gegen das gewaltige Vergütungspaket von Tesla-Chef Elon Musk ausgesprochen haben, gibt es Gründe, die für eine Zustimmung heute Abend sprechen. Die bevorstehende Abstimmung über das gigantische Vergütungspaket für Tesla-CEO Elon Musk hält die Finanzwelt in Atem. Eine Ablehnung des Pakets könnte dramatische Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens haben, was die Wahrscheinlichkeit eines negativen Votums reduziere, so Marktbeobachter. Gary Black, Mitbegründer des Future Fund Active ETF, der Tesla-Aktien hält, äußerte sich gegenüber Barron's kritisch über die Möglichkeit einer Ablehnung durch große institutionelle Investoren: "Es ist …