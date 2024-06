Der Bitcoin knapp unter dem Rekordhoch von 74.000 Dollar lässt die Transaktionserlöse eines US-Brokers in die Höhe schnellen: satte 232 Prozent Plus allein im ersten Quartal 2024. In absoluten Zahlen entspricht dies fast den Einnahmen des gesamten Geschäftsjahres 2023. Der beeindruckende Anstieg weckt Übernahmefantasien, um das umsatzstarke Kryptogeschäft noch aggressiver auszubauen.Im Visier: keine Geringere als eine der Top-10-Kryptobörsen weltweit. Und der Preis dafür scheint angesichts der Chancen ...

