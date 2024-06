Mit einem aktuellen Preis von 4,13 € und einer Änderung von 0,12% innerhalb der letzten Woche steht die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio weiterhin im Fokus der Anleger. Nach einem Kursrutsch auf fast 4 € sehen Analysten die Gefahr weiterer Einbußen. Besondere Sorgen bereitet der Vergleich zum Vorjahr, wo die Auslieferungszahlen von Nio um 3,2 Prozent gesunken sind und die Verluste sich trotz eines Umfelds eines wachsenden Elektrofahrzeugmarktes in China vertieft haben. Der Umsatzrückgang um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr unterstreicht diese Entwicklung. Die Ankündigung der EU, hohe Schutzzölle auf chinesische Fahrzeuge einführen zu wollen, könnte zusätzlich für Druck auf den Aktienkurs sorgen.

Ausblick und Anpassungen

Obwohl Nio stark in die Erweiterung des Produktportfolios und Serviceangebote wie Batteriewechselstationen investiert und strategische Partnerschaften vorantreibt, bleibt der Vorstand in einer herausfordernden Lage. Der Aktienkurs hat auf Jahressicht etwa die Hälfte an Wert eingebüßt, ein Trend, der durch politische Spannungen und mögliche Handelskonflikte mit der EU beeinflusst wird. Investoren bleiben abzuwarten, ob die geplanten Maßnahmen und der Markt für Elektrofahrzeuge in China letztendlich eine positive Wende für Nio herbeiführen können.

