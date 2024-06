DAX mit schwacher Eröffnung. Softwareaktien stellen sich gegen den Trend.

Der DAX® tauchte im frühen Handel unter die Marke von 18.600 Punkte. Erwartungsgemäß hat die Fed gestern am aktuellen Leitzinsniveau festgehalten. Zudem reduzierte die Notenbank die Zahl der für dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen von drei auf eins. Bis zum Start der nächsten Berichtssaison sind es noch rund vier Wochen. Die Seitwärtsentwicklung im DAX® könnte sich in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen.

Unternehmen im Fokus

Software-Aktien wie Atoss Software, Nemetschek und SAP sowie Halbleitertitel wie Infineon waren im frühen Handel erneut gefragt. Fraport meldete für Mai einen deutlichen Anstieg bei den Passagieren. Die Aktie büßte dennoch einen großen Teil der gestrigen Gewinne ein. Die Deutsche Lufthansa sank anfangs auf rund EUR 6. Die Airline gab bekannt, das Zubringernetz in Europa auszubauen. Zudem wartet der Konzern weiterhin auf eine Entscheidung der EU-Behörden bezüglich eines Einstiegs bei der italienischen ITA. Das Angebot wurde kürzlich nachgebessert. Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und VW konnten von positiven Analystenkommentaren zunächst nicht profitieren und gaben weiter nach. BMW markierte dabei ein neues Jahrestief. Mercedes-Benz sackte im frühen aus dem seit Mitte Mai gebildeten Seitwärtstrend nach unten ab.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.641/18.757/18.872/19.249 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.261/18.378/18.494/18.557 Punkte

Der DAX® startete heute mit leichten Verlusten in den Handelstag. Am Gesamtbild hat sich allerdings nichts geändert. Der seit Anfang Mai gebildete Seitwärtstrend zwischen 18.261 und 18.872 Punkten ist weiterhin intakt. Aktuell befindet sich der Index in etwa in der Mitte der Range. Ein Ausbruch über das jüngste Hoch von 18.641 Punkten könnte eine Erholung bis 18.757 Punkte und im weiteren Verlauf bis zur Oberkante der Range triggern. Die nächste technische Unterstützungsmarke findet der Leitindex bei 18.494 Punkte. Rücksetzer unter diese Marke könnten eine Konsolidierung bis 18.378 Punkte und im weiteren Verlauf bis zur Unterkante der Bandbreite auslösen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2024 - 13.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.06.2019 - 13.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 88,88* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 118,63** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2024; 09:50 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,46 14.907,737132 16.771,204274 5 Open End DAX® HC3TKM 10,15 16.771,01286 17.703,481175 10 Open End DAX® HC01HJ 13,30 17.392,10477 18.013,00291 15 Open End DAX® HD1KCR 12,27 17.888,978297 18.261,069046 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2024; 09:55 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 9,38 22.357,777439 20.495,374578 -5 Open End DAX® HD48BZ 8,10 20.494,50171 19.562,001882 -10 Open End DAX® HD48C2 4,74 19.562,863846 19.097,267686 -20 Open End DAX® HD5EHY 6,11 19.376,536273 19.004,506777 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2024; 09:55 Uhr

