Krypto News: 3 neue Coins mit 10x-Potenzial, die jeder Anleger kennen sollte

Wie finden erfolgreiche Krypto-Anleger neue Coins, die tatsächlich über ein großes Potenzial verfügen und nicht nur im Presale große Versprechungen machen, sondern auch tatsächlich liefern können? Social Media ist eine häufig genutzte Plattform für das Finden neuer Kryptowährungen, doch auch hier werden häufig überschwängliche Versprechungen gemacht, die letztendlich nur aus Marketing-Zwecken getätigt werden.

Aus diesem Grund haben wir uns einmal drei neue Coins herausgesucht, die sich aktuell noch im Vorverkauf befinden und werfen einen Blick darauf, was diese Kryptowährungen tatsächlich zu bieten haben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Coins nach dem Presale eine 10x- oder gar 100x-Rendite abwerfen werden?

#1 - PlayDoge setzt auf Nostalgie und Web3-Technologien

Hinter PlayDoge ($PLAY) steht die Antwort auf die Frage, wie die in den 1990er Jahren populär gewordenen Tamagotchis wohl heutzutage aussehen würden. So setzt das Web3-Game auf eine knuffige 2D-Pixelgrafik und einen nostalgischen 8-Bit-Sound, doch in einem modernen Setting: Das Mobile Game nutzt Blockchain-Technologien, den nativen $PLAY-Token und einen Play-to-Earn-Algorithmus, um Tamagotchis in das 21. Jahrhundert zu holen.

So müssen Nutzer weiterhin ihre digitalen Haustiere pflegen, indem sie diese regelmäßig füttern, sie schlafen lassen, ihre medizinischen Probleme lösen und sie über eine Vielzahl an Minigames bespaßen. Das Videospiel selbst wird nach seinem Launch im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar sein und wird dann ganz intuitiv über die Touch-Steuerung genutzt.

Außerdem wird der Aspekt "Play to Earn" (P2E) im Vordergrund stehen. So können Spieler einerseits dadurch die $PLAY-Token erhalten, indem sie die verschiedenen Minispiele erfolgreich absolvieren. Die Anzahl der ausgezahlten $PLAY-Token wird dabei davon abhängig sein, wie gut die Nutzer in diesen kurzweiligen Spielen abschneiden.

Darüber hinaus wird es für alle Spieler, die den $PLAY-Token halten, ein zusätzliches Leaderboard geben, das regelmäßig zusätzliche Auszahlungen tätigen wird. Ist das eigene PlayDoge zufrieden, so erhalten die Spieler hierfür XP - und je mehr davon gesammelt wurden, desto höher ist die eigene Platzierung im Leaderboard. So werden insgesamt 7,5 % des 9,4 Milliarden großen $PLAY-Vorrats an Community-Rewards ausgezahlt. Zudem gibt es bereits im laufenden Presale ein Staking-Programm, das über die nächsten 3 Jahre weitere 12 % des Tokenvorrats auszahlen wird.

#2 - WienerAI setzt auf KI-Trading-Bot und kostenlosen Service

Sieben der zehn größten Meme-Coins setzen auf das beliebte Hunde-Motiv. Auch WienerAI ($WAI) nutzt ein Hunde-Maskottchen, hat sich allerdings für einen Dackel (englisch: Wiener) entschieden. So ist die offizielle Bezeichnung der eigenen Community auch "The Sausage Army", da der Dackel viele an ein typisches Wiener Würstchen erinnert.

Obwohl das WienerAI-Projekt also zunächst wie ein klassischer Meme-Coin klingt, ist es in der Realität doch weit davon entfernt. So gibt es nämlich eine tatsächlich durchdachte Plattform, die unter anderen einen KI-gestützten Bot anbietet, der sämtliche Fragen der Community-Mitglieder beantwortet. So müssen interessierte Nutzer einfach nur das intuitive KI-Interface einsetzen, um ihre Frage zu stellen, woraufhin der Bot das World Wide Web nach einer passenden Antwort durchsucht. Doch damit nicht genug: Neben einer durchdachten Analyse erklärt der Bot dann auch noch in einfachen Worten seine Antwort, sodass selbst Krypto-Neulinge alles verstehen können.

Ein weiterer Vorteil: Nutzer können über die WienerAI-Plattform nicht nur den nativen $WAI-Token handeln, sondern sich auch die besten Preise aller Kryptowährungen auf den verschiedenen Kryptobörsen anzeigen lassen. Es ist sogar möglich, über die Seamless-Swap-Funktion einen Kauf und Verkauf durchzuführen - und zwar vollkommen kostenlos. Denn WienerAI verlangt für diese Servicefunktionen keinerlei Gebühren.

Das offizielle Whitepaper gibt zudem über das bereits aktive Staking-Programm Aufklärung: Derzeit wird eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 200 % geboten. Außerdem werden hier 20 % des gesamten Tokenvorrats - der immerhin 69 Milliarden $WAI-Token groß ist - über die kommenden zwei Jahre ausgezahlt. So profitieren vor allem frühzeitige Anleger davon, schon jetzt in den $WAI-Token zu investieren.

#3 - 99Bitcoins plant neue Learn-to-Earn-Plattform mit eigener Kryptowährung

Lernplattformen für Krypto-Wissen gibt es nicht häufig, doch die wenigen erfolgreichen Anbieter sind bereits seit vielen Jahren aktiv. So existiert auch 99Bitcoins bereits seit dem Jahr 2013, wagt allerdings erst jetzt den Schritt hin zu einer eigenen Kryptowährung und einer Umstrukturierung der Plattform. So befindet sich der $99BTC-Token aktuell im Vorverkauf, während die Entwickler an einem neuen Learn-to-Earn-System arbeiten. So wird es Nutzern von 99Bitcoins möglich sein, die aktuell fast 80 Stunden an Lernmaterialien in interaktiven Kursen zu absolvieren - und dann dafür den $99BTC-Token zu erhalten.

Dieser wird außerdem dafür vergeben, dass Nutzer an Community-Projekten teilnehmen, im offiziellen Forum auf Fragen antworten oder eigenen Content für die neue Learn-to-Earn-Plattform erstellen.

Ebenfalls interessant: Das bereits aktive Staking-Programm bietet nicht nur eine jährliche Rendite von aktuell 779 %, sondern auch Zugang zu verschiedenen Bonusinhalten. Dazu gehört unter anderem eine eigene VIP-Community, aber auch fortgeschrittene Lernkurse und spezielle Webinare zu komplexen Handelssignalen.

Zudem entwickelt 99Bitcoins aktuell neue Kurse zur BRC-20-Technologie, denn der $WAI-Token wird sowohl als ERC-20-Token als auch später als BRC-20-Coin handelbar sein. So können interessierte Anleger über 99Bitcoins erlernen, was genau hinter dieser jungen Technologie steckt.

