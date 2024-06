Krypto News: FLOKI verliert 30 Prozent - darum befindet sich der Meme-Coin-Kurs im freien Fall

Derzeit befindet sich die gesamte Krypto-Branche in einer äußerst bärischen Stimmung und fast alle Kryptowährungen haben in der vergangenen Woche Kurskorrekturen hinnehmen müssen. Selbst der Klassenprimus Bitcoin (BTC) verlor 4,72 %, während Ethereum (ETH) sogar 9,04 % an Minus machte.

Besonders stark hat es allerdings FLOKI getroffen, denn der fünftgrößte Meme-Coin musste die stärkste Kurskorrektur im Segment der etablierten Spaßwährungen hinnehmen. Viele Anleger stellen sich jetzt die Frage, ob diese Abwärtsspirale noch weiter andauern wird, oder ob FLOKI in den kommenden Tagen wieder aus dem tiefen Tal herauskommen kann. Ist es vielleicht sogar besser, jetzt in einen neuen Meme-Coin mit Potenzial zu investieren?

FLOKI mit stark bärischem Trend

Bei FLOKI handelt es sich um einen populären Meme-Coin, der auf dem Ethereum-Netzwerk agiert und nicht nur Platz Fünf im Meme-Coin-Ranking einnimmt, sondern auch in den Top 50 aller Kryptowährungen in Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt. Damit ist der FLOKI-Token ein ernstzunehmendes Projekt, das mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar eine Vielzahl an Investoren von sich überzeugen konnte.

Allerdings verlief die vergangene Woche alles andere als positiv für den Meme-Token, denn wie ein Blick auf den Chart (siehe Bild unten) verrät, ist der Kurs in den letzten sieben Tagen stetig gefallen. Satte 30,71 % an Minus wurden bisher in diesem Zeitraum verzeichnet, was den FLOKI-Preis auf 0,0002156 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels drückte. Damit ist FLOKI einer der größten Verlierer am Krypto-Markt in der letzten Woche und könnte noch weiter fallen, wenn Anleger aus Angst vor höheren Verlusten Panikverkäufe durchführen.

Der FLOKI Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein klares Zeichen dafür, dass die ersten Verkäufe bereits durchgeführt werden, bietet ein Blick auf das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden. Denn obwohl der Preis in diesem Zeitraum um satte 8,72 % gefallen ist, hat sich das Handelsvolumen um 46,60 % erhöht. Dies deutet darauf hin, dass viele Anleger derzeit ihre FLOKI-Reserven veräußern. Doch tatsächlich ist diese Entwicklung nicht wirklich überraschend, denn die Gründe hinter den starken Verkaufszahlen ergeben durchaus Sinn.

FLOKI-Verkäufe explodieren: Was steckt dahinter?

Der Hauptgrund, warum der FLOKI-Preis derzeit einen stark bärischen Kurs erlebt, dürfte das neue Allzeithoch sein, das erst am 05. Juni 2024 erreicht wurde. So kletterte der Preis des Meme-Coins erst vor wenigen Tagen auf ein Niveau von 0,0003449 US-Dollar und übertraf damit das vorherige Allzeithoch, das im April 2024 erreicht wurde. Dieser hohe FLOKI-Preis sorgte dafür, dass viele Anleger nun ihre Coins veräußern möchten, um so Gewinne zu realisieren. Je mehr Anleger ihre Coins veräußern - und damit die Liquidität am Markt erhöhen -, desto stärker wird der Preis fallen. Es ist also davon auszugehen, dass sich der FLOKI-Preis in den nächsten Tagen wieder stabilisiert, nachdem der Abverkauf beendet wurde.

$FLOKI has been listed on Nexo!@Nexo, an award-winning digital asset platform established in 2018, prioritizes compliance with global and local regulations.



This listing introduces the Floki ecosystem to Nexo's 7 million+ users, significantly accelerating Floki's global… https://t.co/vqeDtevIsS - FLOKI (@RealFlokiInu) June 12, 2024

Tatsächlich gibt es auch viele positive Neuigkeiten für den FLOKI-Token. Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt gegeben, dass FLOKI auf der Kryptobörse Nexo gehandelt werden kann. Die Trading-Plattform hat ihren Hauptsitz auf den Cayman Islands und wurde 2018 gegründet. Mittlerweile nutzen über 7 Millionen Kunden regelmäßig Nexo, um verschiedene Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Außerdem wurde bereits am Dienstag verkündet, dass FLOKI eine Expansion nach Vietnam plant - dem drittgrößten Land in Bezug auf die Nutzung von Kryptowährungen. Ein Grund mehr, warum sich der FLOKI-Kurs in den kommenden Wochen nicht nur stabilisieren wird, sondern selbst ein erneutes Allzeithoch nicht unwahrscheinlich ist.

So scheint es, dass die Meme-Coin-Sparte derzeit trotz bärischer Stimmung am Markt eine Chance darauf bietet, weiterhin Gewinne einzufahren. Gerade junge Meme-Coin-Projekte haben dabei häufig das Potenzial, im Presale günstig erworben zu werden, bevor sie dann nach dem Launch starke Kursgewinne erfahren. Die hohe Volatilität bietet dabei zwar auch Risiken, jedoch genauso starke Chancen.

Bereits über 1 Million US-Dollar - Base Dawgz brilliert im Vorverkauf

Meme-Coin-Projekte gibt es viele, doch nur wenige können sich tatsächlich von der grauen Masse an Kryptowährungen abheben. Base Dawgz ($DAWGZ) schafft dies, indem es gleich mehrere unique Ansätze verfolgt: Einerseits handelt es sich um einen Multi-Chain-Token, der nicht nur auf Solana und Ethereum gehandelt werden kann, sondern auch auf Avalanche, der Binance Smart Chain und sogar Base verfügbar sein wird. Gerade als Base-Meme-Token mit einem starken Fokus auf die eigene Community könnte der $DAWGZ-Coin schon bald zu einem der populärsten Meme-Token aufsteigen.

Besuche die Base Dawgz Homepage für zusätzliche Informationen!

Andererseits punktet Base Dawgz allerdings auch durch eine weitere Idee: Durch einen sogenannten Share-to-Earn-Algorithmus erhalten Community-Mitglieder die Chance, kostenlos $DAWGZ-Token zu erhalten, indem sie eigenen Content auf X (ehemals Twitter) erstellen und diesen teilen. Unter dem Aspekt "Be Social for Airdrop" können sie so für jeden Post Punkte sammeln, wobei diese Punkte dann nach dem offiziellen Launch in $DAWGZ-Airdrops umgewandelt werden.

Derzeit ist Base Dawgz noch günstig im Vorverkauf zu erhalten, denn ein $DAWGZ-Token kostet aktuell gerade einmal 0,00502 US-Dollar. So wurde innerhalb weniger Tage ein erstes Kapital von über 1,1 Millionen US-Dollar gesammelt. Ein klares Zeichen dafür, dass Base Dawgz schon jetzt das Interesse vieler Anleger auf sich ziehen kann.

Jetzt in $DAWGZ investieren!

