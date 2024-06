Keine andere Mode-Aktie läuft derzeit so heiß wie der Top-Tipp der Woche. Während LVMH, Kering und Co schwächeln, dreht das Kultlabel auf. Was ist das Erfolgsrezept hinter dem Milliardenimperium?Alles begann mit einer Handtasche aus schwarzem Nylon. Die von Miuccia Prada im Jahr 1978 designte It-Bag brach nicht nur alle Regeln der Modebranche, sie entwickelte sich auch zu einem absoluten Kultobjekt und bescherte Prada den internationalen Durchbruch. Doch damit nicht genug. Neben Prada hat die Designerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...