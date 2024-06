Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RHEINMETALL von 606 auf 635 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor. Hier stellte man fest, dass trotz eines durchwachsenen Jahresstarts des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Investoren von den jüngsten Marketing-Veranstaltungen ein gemischtes Fazit gezogen haben. Nach dem starken Kursanstieg der Aktie in den letzten sechs Monaten und angesichts der bereits gut bekannten Auftrags-Pipeline stellen sich zunehmend Fragen, woher kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial kommen soll. In der Studie wurde jedoch betont, dass RHEINMETALL seit 2015 trotz traditionell schwankender Umsatzentwicklungen die Gewinnerwartungen kontinuierlich erfüllt oder sogar übertroffen habe. Zusätzlich müsste die Munitionsproduktion über mehrere Jahre mit voll ausgelasteten Kapazitäten laufen, um die extrem niedrigen Bestände in den westlichen Ländern wieder aufzufüllen. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass RHEINMETALL trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristig gut positioniert ist, um von der hohen Nachfrage nach Rüstungs- und Automobilzulieferprodukten zu profitieren. Die Anhebung des Kursziels reflektiert die anhaltende Stärke und das Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



